Produse agroalimentare româneşti, promovate în India, la Târgul „Anuga Select India 2026”

02 iul.
Produsele agroalimentare româneşti pot fi promovate în India, la Târgul „Anuga Select India 2026”, eveniment ce va avea loc în perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2026, la Mumbai, a anunţat joi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Citește continuarea pe G4Media.
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