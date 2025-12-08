Un plan de acțiune pentru producțiile cu Indicație Geografică (IG), „care va permite nu doar o reglementare suplimentară a întregului sector, ci și prezentarea lui în cel mai bun mod posibil pentru eventuale exporturi către țări din afara Uniunii Europene”.

Este ceea ce a anunțat comisarul european pentru Agricultură Christophe Hansen, în cadrul celui de-al VII-lea Forum european privind calitatea alimentară organizat la sfârșitul săptămânii trecute la Siena, în Italia, anunță agenția Ansa.

Hansen a explicat că tocmai de la această întâlnire de la Siena „a început un proces de ascultare, un prim pas de dialog cu actorii principali. Anul 2026 va fi dedicat colectării de opinii și contribuții, pentru a ajunge în 2027 la un plan comun și colectiv”.

„Producătorii noștri trebuie să facă față unor provocări importante într-un context instabil la nivel european și mondial. Am adunat, de asemenea, diverse idei și am recunoscut importanța campaniilor dedicate produselor IG, pentru a le oferi o mai mare recunoaștere. Aș dori, de asemenea, să organizez o ceremonie de premiere pentru IG, asemenea celei din sectorul ecologic: va oferi o vizibilitate incredibilă produselor de origine”, a mai spus oficialul european.

Printre alte aspecte subliniate de comisar, „o cooperare mai bună cu producătorii pentru a oferi mai multă vizibilitate și recunoaștere logo-ului IG. Pe lângă toate acestea, am perceput și necesitatea extinderii către noi piețe, în special internaționale, și prin acorduri de protecție maximă a produselor noastre”.

Planul va cuprinde și o serie de investiții

Potritiv explicațiilor lui Hansen, noul plan va prevedea o serie de măsuri și linii de investiții dedicate sistemului Indicațiilor Geografice, cu obiectivul de a extinde valoarea economică și culturală și de a pune în aplicare pe deplin Regulamentul UE în domeniu. Sectorul indicațiilor geografice europene include în prezent 3.485 de produse și contribuie cu 16% la exportul total al sectorului agroalimentar comunitar.

„Action Plan IG 2027 are ca obiectiv sprijinirea exporturilor, îmbunătățirea promovării și creșterea nivelului de cunoaștere a certificărilor în rândul consumatorilor. Planul prevede campanii dedicate, o ceremonie de premiere pentru IG și o colaborare mai puternică cu comercianții și marile lanțuri de distribuție pentru a crește vizibilitatea logo-ului și denumirii produselor certificate. Ne uităm, de asemenea, către piețele internaționale, cu acorduri de protecție și o protecție legislativă mai eficientă, alături de noi investiții în cercetare și dezvoltare. Toate acestea deoarece suntem convinși că strategia cea mai eficientă este să lucrăm împreună cu producătorii, adevărații protagoniști și motorul IG-urilor noastre europene”, a mai precizat comisarul pentru agricultură.