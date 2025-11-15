Compania americană Barvecue, specializată în produse vegetale, a lansat un produs inovator care imită gustul și textura puiului fript la rotisor. Potrivit producătorului, este primul produs de acest fel de pe piață, creat special pentru a oferi o alternativă sănătoasă, gata de consum, notează foodbev.com.

Noul produs este congelat și vine deja asezonat, fiind gata de încălzit și servit. Rețeta este bazată pe un amestec de proteine din boabe întregi de soia și cartof dulce, la care se adaugă o combinație naturală de oțet de mere organic, ulei de rapiță presat la rece, apă și condimente.

„Am vrut să oferim o opțiune vegetală care să aibă gustul autentic al puiului gătit la rotisor, dar fără compromisuri în privința calității”, a explicat Lee Cooper, directorul executiv al companiei. „Este un pas important în misiunea noastră de a aduce proteine vegetale care să placă tuturor, indiferent de regimul alimentar”, a adăugat el.

Alternativă pentru mesele rapide și sănătoase

„Puiul” vegetal de la Barvecue a fost conceput pentru a fi versatil. Poate fi folosit în salate, în sandwichuri sau ca element principal într-o masă completă. Fiecare porție oferă aproximativ 130 de calorii și 10 grame de proteine, fără colesterol, organisme modificate genetic sau cantități mari de sodiu.

Compania susține că noul produs este o soluție pentru consumatorii preocupați de sănătate și sustenabilitate, dar care nu vor să renunțe la gustul mâncărurilor familiare. „Pe măsură ce cererea pentru mese simple, sănătoase și convenabile crește, ne bucurăm să aducem pe piață o alternativă delicioasă, care combină nutriția și savoarea”, a mai spus Cooper.

O piață în expansiune

Piața produselor vegetale continuă să se diversifice rapid în Statele Unite. Barvecue își extinde astfel portofoliul, care mai include Pulled BVQ și Carnitas – alte două produse vegetale inspirate din rețetele tradiționale de carne.

Toate se găsesc acum în secțiunea de produse congelate a magazinelor Harris Teeter, în statele din sud-estul SUA. Compania mizează pe faptul că tot mai mulți consumatori americani caută alternative etice și sănătoase la produsele din carne, fără a compromite gustul.

Prin această lansare, Barvecue își consolidează poziția printre pionierii segmentului de „carne vegetală”, care se apropie tot mai mult de texturile și aromele preparatelor clasice.

Noul „pui” vegetal cu aromă de rotiserie promite să aducă pe masa consumatorilor gustul cunoscut al fripturii de duminică – dar într-o formă modernă, prietenoasă cu sănătatea și mediul.