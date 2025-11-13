Cererea crescută de proteine din carne și furaje este cea care dictează piața de soia. Potrivit Consiliului Internațional al Cerealelor (IGC), în anul 2025/26 consumul mondial de soia va ajunge la un record de 430 de milioane de tone.

Creșterea consumului este determinată de creșterea cererii de carne și, prin urmare, de nevoia de a asigura hrană pentru animale, bogată în proteine, în special în industria alimentară din Asia, care se află într-o creștere rapidă.

În ciuda recoltelor bune, oferta de soia pe piața mondială rămâne limitată, iar consumul crește mai repede decât producția, ceea ce a dus la o reducere a stocurilor pentru prima dată în câțiva ani.

Prognoză: producția mondială de soia va fi de 428 de milioane de tone

Experții IGC prognozează producția mondială de soia la nivelul de 428 de milioane de tone, în special:

în Statele Unite: 116 milioane de tone, ceea ce va fi cu 3% mai mic decât nivelul sezonului precedent din cauza vremii nefavorabile și a recoltării întârziate,

în Brazilia – de la 47 de milioane de hectare (de 4 ori mai mult decât suprafața de însămânțare din Germania), se vor recolta un record de 177 de milioane de tone de soia, ceea ce va consolida poziția țării ca exportator major;

în Argentina – producția va scădea la 48,5 milioane de tone, deoarece unii fermieri au trecut la cultivarea porumbului și a floarea-soarelui.

Brazilia va rămâne lider în exporturi

Comerțul global cu soia rămâne dinamic, iar volumul său se va ridica la 187 de milioane de tone, ceea ce va depăși nivelul de anul trecut cu 3 milioane de tone, potrivit agrotimes.ua

Brazilia va rămâne lider în exporturi, care va livra 113 milioane de tone de soia. Cel mai mare consumator va fi China, care importă 113 milioane de tone din America de Sud.

Statele Unite vor reduce exporturile de soia cu 10% până la 45 de milioane de tone, ca urmare a politicii comerciale a autorităților și a reducerii aprovizionării către China.

Conform previziunilor Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, stocurile finale mondiale de soia se vor ridica la 120 de milioane de tone, ceea ce reprezintă cu 3,5 milioane de tone mai puțin decât în sezonul precedent. Mai presus de toate, stocurile vor scădea în America de Sud din cauza exporturilor active de la sfârșitul sezonului.