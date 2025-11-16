Legăturile dintre îndulcitorii artificiali, pierderea în greutate și sănătatea intestinală sunt… mixte. Un studiu recent sugerează, potrivit eatingwell.com, că îndulcitorii artificiali pot ajuta la menținerea unei pierderi modeste în greutate și la creșterea microbiomului intestinal.

Rezultatele noului studiu sunt destul de incerte, dar ar fi ideal să încerci să consumi alimente integrale și să limitezi zahărul și substituenții săi, dacă vrei să slăbești.

Pierderea în greutate, un drum confuz

Pierderea în greutate poate fi un drum confuz și frustrant. Pe internet, părerile sunt împărțite. Totuși, experții – și influencerii – sunt de acord asupra unui aspect: prea mult zahăr adăugat poate contribui la îngrășare.

Spre deosebire de zahărul natural, cum este cel din fructe, legume și lactate, zahărul adăugat există, de regulă, în alimente ultraprocesate, sucuri, produse de panificație și produse de cofetărie. Însă el poate fi prezent și în alimente care nu păreau a-l conține, cum sunt sosurile pentru paste și dressing-urile pentru salate.

Pentru a mai reduce din aportul de zahăr și calorii, multe persoane apelează la îndulcitori artificiali, precum aspartam, sucraloză și alcooli de zahăr. Aspartamul și sucraloza sunt îndulcitori sintetici. Alcoolii de zahăr sunt fabricați industrial. Deși sunt carbohidrați fără calorii, concepuți să fie identici – chimic – cu cei naturali, existenți în unele fructe, tot sintetici rămân.

Îndulcitorii artificiali, siguri pentru consum?

Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) consideră că toți îndulcitorii artificiali sunt siguri și că există dovezi științifice ce atestă faptul că ei îndeplinesc standardele de siguranță. Dar pentru persoanele care consumă îndulcitori artificiali, în speranța că vor mai slăbi, veștile nu sunt pre bune. Asta pentru că dovezile care susțin aceste teorii sunt incerte.

Unele studii sugerează că folosirea frecventă a îndulcitorilor artificiali poate perturba microbiomul intestinal, ducând la disbioză – o creștere a bacteriilor potențial dăunătoare și reducerea celor benefice. Mai mult, disbioza a fost asociată cu dificultăți mai mari în pierderea în greutate.

Păreri diferite despre îndulcitorii artificiali

În 2023, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis o recomandare împotriva utilizării îndulcitorilor artificiali pentru controlul greutății corporale și al bolilor cronice. Concluzia s-a bazat pe o revizuire sistematică amplă.

Însă cercetători din Europa au colaborat la un studiu ale cărui rezultate le-au publicat în Nature Metabolism, și care contrazice recomandarea OMS. În acest studiu, cercetătorii au inclus 341 adulți, cu vârste între 18 și 65 de ani și 38 de copii, cu vârste între 6 și 12 ani. Adulții aveau un IMC ≥ 25, deci erau supraponderali, iar copiii se aflau peste valoarea (percentila) de 85, pentru vârsta lor. La început, toți consumau regulat produse cu zahăr și nicio persoană inclusă în studiu nu urma tratament pentru slăbit. Studiul a avut durata de un an, iar în primele două luni, adulții au urmat un plan alimentar hipocaloric. În cazul copiilor, scopul a fost menținerea greutății, deoarece sunt în creștere.

Participanții la studiu au fost împărțiți în două grupuri, iar din luna a treia până la a 12 lună au avut următoarele regimuri:

ambele grupuri au urmat diete sănătoase fără restricții calorice,

ambele au avut sub 10% din calorii provenite din zahăr adăugat,

dar un grup avea voie să consume îndulcitori artificiali, iar celălalt trebuia să îi evite complet.

Cercetătorii au analizat greutatea corporală și microbiomul intestinal al fiecărui participant, le-au măsurat circumferința taliei și au evaluat riscul de diabet, boli cardiace, tensiunea arterială și profilul lipidic.

Rezultatele, după 12 luni

După ce s-a încheiat studiul, cercetătorii au constatat că ambele grupuri și-au menținut pierderea în greutate. Dar grupul care a consumat îndulcitori artificiali a cântărit în medie cu 1.6 kg mai puțin decât celălalt. Diferența este considerate modestă.

În plus, grupul care a consumat îndulcitori artificiali avea:

mai multe bacterii producătoare de acizi grași cu lanț scurt,

scăderi ale colesterolului la 6 luni,

scădere a circumferinței șoldului la 12 luni.

Totuși, beneficiile asupra riscului cardiovascular, observate după șase luni de studiu au dispărut în perioada de până la 12 luni, cât a durat în total cercetarea.

Cum se aplică în viața reală

O dietă cu mai puțin de 10% calorii din zahăr poate ajuta la pierderea în greutate. Studiul sugerează că îndulcitorii artificiali pot contribui la o pierdere suplimentară modestă. Dar concluziile nu sunt solide, iar rezultatele sunt contrazise de alte studii.

Deși FDA consideră îndulcitorii artificiali ca fiind siguri, OMS recomandă evitarea lor. Statutul „sigur” se poate schimba oricând, odată cu apariția de noi cercetări.

Dacă vrei să reduci zahărul adăugat, poți folosi cantități mai mici de miere sau sirop de arțar. Corpul le procesează la fel ca pe zahăr, dar te pot ajuta să nu exagerezi cu zahărul rafinat. Produsele cu îndulcitori artificiali pot fi consumate, însă cu moderație.