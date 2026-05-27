Fermierii din sectorul zootehnic pot beneficia, în premieră, de adeverințe eliberate de APIA pentru accesarea de credite bancare destinate finanțării activităților curente, în cadrul Campaniei 2026, transmite Agerpres.

Până acum, această posibilitate era disponibilă doar pentru fermierii din sectorul vegetal.

Adeverințele pot acoperi până la 90% din sprijinul estimat

Potrivit APIA Bihor, documentele permit fermierilor să acceseze credite de până la 90% din valoarea estimată a sprijinului acordat pentru efectivele de animale declarate.

Măsura se adresează crescătorilor de:

vaci de lapte;

bovine pentru carne;

bivolițe;

ovine și caprine.

Aceștia trebuie să fi depus cereri de plată pentru intervențiile prevăzute în Planul Strategic PAC 2023–2027.

APIA: fermierii pot solicita adeverințele și după închiderea campaniei

Directorul APIA Bihor, Ioan Roman, a explicat că adeverințele pot fi solicitate și după finalizarea campaniei de depunere a cererilor.

„Până acum, se dădeau aceste adeverințe doar celor din sectorul vegetal, adică pentru terenurile agricole. Acum le putem elibera și fermierilor care au animale, dar doar după depunerea declarațiilor și înregistrarea animalelor în sistem”, a declarat acesta pentru AGERPRES.

Campania de depunere a cererilor se încheie pe 5 iunie.

„Pentru ridicarea adeverințelor nu există un termen limită. De exemplu, un fermier poate veni și pe 1 iulie să solicite adeverința, dacă începe să aibă probleme financiare și nu mai poate aștepta plata avansului, pe care noi îl acordăm în octombrie”, a mai precizat Ioan Roman.

Peste 25.000 de cereri depuse deja în Bihor

Potrivit APIA Bihor, fermierii din zootehnie depun, de regulă, cererile în ultimele săptămâni ale campaniei, deoarece aplicațiile dedicate devin funcționale mai târziu.

„Animalele sunt vizibile în sistem doar de câteva zile, astfel că dosarele pentru 2026 nu puteau fi depuse mai devreme”, a explicat directorul instituției.

Anul trecut, APIA Bihor a înregistrat 31.666 de solicitări din partea crescătorilor de animale.

Până în prezent, pentru Campania 2026 au fost depuse aproximativ 25.100 de cereri.

APIA avertizează fermierii să analizeze atent costurile creditelor

Adeverințele sunt emise în baza convențiilor încheiate între APIA și instituțiile bancare sau financiare nebancare, împreună cu fondurile de garantare FGCR și FNGCIMM.

Potrivit APIA:

dobânzile pentru creditele bancare sunt limitate la ROBOR 6M plus maximum 2%;

în cazul IFN-urilor, plafonul este ROBOR 6M plus maximum 8%.

Directorul general al APIA, Adrian Pintea, le recomandă fermierilor să analizeze atent ofertele de finanțare și costurile totale ale creditelor înainte de a lua o decizie.

Lista convențiilor încheiate cu băncile și instituțiile financiare va fi publicată pe site-ul oficial al APIA.