Rețetele rapide, făcute într-o singură tigaie, au devenit tot mai populare în ultimii ani, mai ales pentru mesele din timpul săptămânii. Iar o combinație simplă de pui crocant, fasole albă și spanac atrage atenția pentru faptul că este sățioasă, bogată în proteine și fibre și necesită doar câteva ingrediente.

Preparatul, publicat de platforma culinară 30Seconds, promite o cină completă în aproximativ 30 de minute și folosește doar șase ingrediente principale:

pulpe de pui cu os și piele;

ulei pentru gătit;

ceapă sau șalotă;

lămâie;

fasole albă la conservă;

spanac congelat.

Preparatul este bogat în proteine, fibre și nutrienți și relativ sărac în zahăr.

De ce combinația dintre pui, fasole și spanac este atât de sățioasă

Pulpele de pui aduc proteine și grăsimi care oferă sațietate, în timp ce fasolea albă contribuie cu fibre și carbohidrați complecși.

Spanacul completează preparatul cu vitamine și minerale, iar lămâia adaugă aciditate și prospețime, echilibrând gustul mai bogat al puiului și al fasolei. Unul dintre avantajele preparatului este tocmai echilibrul dintre ingrediente simple și valoarea nutritivă ridicată.

Secretul puiului crocant: tigaia fierbinte și răbdarea

Pentru obținerea crustei crocante, pulpele de pui sunt gătite mai întâi cu pielea în jos, fără să fie mișcate câteva minute.

Puneți puiul în tigaie cu pielea în jos și lăsați-l fără să îl deranjați până când pielea devine aurie și crocantă.

După întoarcere, puiul continuă să se gătească până ajunge la temperatura internă de 74°C, considerată sigură pentru consum.

Toată grăsimea și sucurile lăsate de pui rămân în tigaie și sunt folosite apoi pentru gătirea cepei, a fasolei și a spanacului, ceea ce intensifică aroma preparatului.

Fasolea albă este gătită direct în sucurile lăsate de pui

Unul dintre pașii care diferențiază rețeta este modul în care fasolea este adăugată direct în tigaie, peste grăsimea și aromele rămase de la pui.

Fasolea este lăsată câteva minute pe foc până începe să absoarbă lichidul și să se rumenească ușor.

La final se adaugă spanacul și sucul de lămâie, iar puiul este pus înapoi în tigaie pentru încă câteva minute.

Preparatul poate fi adaptat ușor și pentru cei care preferă mai multă aciditate sau preparate mai picante. De exemplu, se poate adăuga mai multă lămâie sau fulgi de chilli.