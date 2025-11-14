Numărul persoanelor care folosesc medicamente pentru slăbit este în creștere, iar industria restaurantelor se vede nevoită să găsească soluții pentru a face față noilor provocări, din dorința de a nu-și pierde clienții.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

A mânca în oraș nu înseamnă doar hrană, ci și socializare și relaxare. Însă, dacă urmezi un tratament cu medicamente pentru slăbit, lucrurile s-ar putea schimba, pentru tine. Potrivit bbcgoodfood.com, apetitul tău va fi tot mai redus, gusturile le vei percepe altfel și chiar vei dobândi noi obiceiuri culinare, iar când acest fenomen nu constituie un caz izolat, ci pare să se extindă, restaurantele trebuie să găsească soluții.

Nu mai mănânci la fel de mult și poți avea reacții adverse la medicamentele de slăbit

Experiența unei mese luate în oraș, la restaurant, ar putea deveni altfel decât înainte, dacă iei medicamente de slăbit. Poate chiar va trebui să alegi alte tipuri de alimente sau poate vei resimți reacții adverse de la tratamentul pe care îl urmezi. Și totuși, îți dorești să mănânci în continuare în oraș.

S-ar putea chiar să te simți puțin incomod, pentru că toți în jurul tău consideră mâncarea delicioasă, se bucură de această experiență culinară, savurează opțiunile din meniu și chiar, pentru a evita risipa alimentară, cer la pachet ceea ce nu au putut mânca.

Ce sunt medicamentele GLP-1 pentru slăbit și ce fac?

„Injecțiile pentru slăbit, numite agoniști ai receptorilor GLP-1 (glucagon-like peptide-1) îi ajută pe oameni să se simtă mai plini, imitând un hormon natural eliberat după ce mâncăm. Prin urmare, vom mânca mai puțin. Unele versiuni mai noi, precum Mounjaro, acționează și asupra unui al doilea hormon numit GIP, implicat în controlul apetitului și al glicemiei. Prin influențarea acestuia, injecțiile reduc „zgomotul alimentar” din mintea noastră. În acest fel, ele controlează apetitul atât la nivelul stomacului, cât și al creierului și, deoarece hormonii vizați afectează și senzația de recompensă, putem simți mai puțin entuziasm față de mâncare”, explică nutriționista Kerry Torrens.

De asemenea, multe preferințe culinare se schimbă. S-ar putea ca mâncărurile grase și foarte calorice să nu-ți mai placă și să capeți apetit pentru legume și salate, iar față de alcool să nu mai simți nici-o atracție.

Tot mai mulți oameni folosesc medicamente GLP-1

Potrivit unui sondaj Kantar Worldpanel din 2025, numărul familiilor din Marea Britanie în care se folosesc medicamente GLP-1 s-a dublat în ultimul an, ajungând la 4,1%, față de 2,3%. Un sondaj KAM axat pe industria ospitalității estimează că 7% dintre adulții britanici folosesc astfel de medicamente, procent care este de așteptat să continue să crească.

În SUA, aceste medicamente sunt și mai răspândite. Un studiu realizat de Universitatea Cornell a constatat că utilizarea a crescut de la 5,5% – în octombrie 2023, la 8,8% – în iulie 2024. Asta înseamnă că un număr important de oameni renunță la mesele la restaurant și, implicit, sume considerabile de bani nu mai sunt cheltuite pe mâncare. Tot mai multe restaurante încep să înțeleagă că au o singură șansă să-și mențină veniturile: să ofere clienților ceea ce aceștia își doresc.

Cum se adaptează restaurantele la dorințele persoanelor care iau medicamente de slăbit

Industria ospitalității poate fi perturbată de impactul medicamentelor GLP-1. Niciun patron de restaurant nu își dorește să arunce mâncarea rămasă și nici să aibă încasări tot mai mici, pe motiv că au început clienții să comande porții reduse și să bea mai puțin alcool.

Criticul culinar Andy Lynes spune: „Sunt mulți bucătari care se plâng de GLP-1, dar este clar din aparițiile lor la televiziuni și din videoclipurile de pe YouTube că până și unii dintre ei folosesc aceste medicamente. Dar se pot plânge cu adevărat dacă și clienții lor mănâncă mai puțin din același motiv? Deocamdată, tratamentul nu este ieftin și se spune că prețul ar putea crește semnificativ, așa că este posibil ca restaurantele de top, cu meniuri de degustare, care atrag o clientelă bogată, să fie cele mai afectate. Cât de atractivă mai este o experiență culinară de trei ore pentru cineva care ia GLP-1?”

Lynes sugerează că restaurantele cu porții mici („small plates”) ar putea avea momentul lor de glorie, deoarece oferă flexibilitate în ceea ce privește cantitatea comandată.

Meniurile au început să se schimbe

Unii bucătari sunt îngrijorați, alții deloc, în timp ce există și a treia categorie, a celor care deja se adaptează. Și schimbările nu țin doar de medicamentele pentru slăbit, ci există și alte motive pentru care oamenii pot dori porții mai mici. De exemplu, o populație tot mai îmbătrânită. Și este lucru știut că vârstnicii au un apetit mai redus și nu mai doresc porții la fel de mari ca și persoanele tinere.

New York Times a relatat recent despre restaurante care oferă versiuni „mini” ale preparatelor: burgeri mici cu cartofi prăjiți sau cutii de aperitive de împărțit. Băuturile s-au micșorat și ele în SUA și Marea Britanie. Micile martini, mai slabe alcoolizate și cu mai puține calorii, dar mai profitabile pentru localuri, sunt un exemplu de adaptare.

Restaurante de top, precum The Fat Duck, un local cu trei stele Michelin, oferă un meniu de degustare „Mindful Experience”, o versiune redusă a celui principal, la un preț mai mic. Faimosul chef și scriitor culinar Heston Blumenthal folosește el însuși medicamente pentru slăbit și știe exact ce își doresc clienții: o alegere adaptată apetitului din ziua respectivă. La rândul său, chef Tom Brown, de la restaurantul The Capital, a ajustat și el meniurile, descriind clienții actuali drept mai conștienți cu privire la starea lor de sănătate, atenți la buget și cu puțin timp liber.

Când un preparat „mai mic” nu înseamnă neapărat mai bun

Versiunile mini ale preparatelor nu sunt potrivite pentru toată lumea. Teoretic, mâncarea bogată în calorii este exclusă, indiferent de mărimea porției. Chiar și o bucată mică de vită wagyu poate părea neatractivă și îi poate provoca greață sau vărsături unei persoane care ia tratament pentru slăbit.

Totuși, la vârful industriei ospitalității îngrijorarea este mare, iar temerile vizează prețul acestor medicamente pentru slăbit. Dacă ele vor deveni mai accesibile, segmentul de mijloc și restaurantele de tip takeaway ar putea resimți cel mai mult efectele.

Însă, dacă ne uităm în urmă, porțiile s-au mărit enorm în ultimii 20 de ani, așa că o micșorare nu e neapărat un lucru rău. O pizza de dimensiuni normale, dar cu ingrediente excelente, e mai bună decât una uriașă și fără gust. Publicul va trebui să învețe un nou principiu, în care să pună accent pe calitate și să aleagă mâncare bună și sănătoasă, nu doar în cantitate mare.

Sfaturi pentru a te bucura de o masă în oraș, chiar dacă iei medicamente pentru slăbit

Dacă îți place, totuși, să mănânci în oraș, chiar dacă iei medicamente pentru slăbit, te poți bucura de această experiență, dacă urmezi câteva sfaturi simple: