Pielea, părul și unghiile nu sunt influențate doar de produsele cosmetice sau tratamentele estetice. Tot mai mulți specialiști spun că alimentația joacă un rol important în felul în care arată și funcționează organismul, inclusiv în procesul de îmbătrânire a pielii. Iar unul dintre cele mai frecvent discutate obiceiuri alimentare este consumul excesiv de zahăr și produse ultraprocesate, potrivit She Finds.

Alimentația joacă un rol important în producția de colagen, hidratare, elasticitatea pielii și capacitatea organismului de a se reface. O dietă echilibrată, bogată în vitamine, antioxidanți, grăsimi sănătoase și proteine, poate susține un aspect mai luminos și mai sănătos al pielii.

În același timp însă, există și alimente care pot avea efectul opus.

Medicii și specialiștii în nutriție atrag atenția că excesul de zahăr și produsele ultraprocesate ar putea contribui la inflamație, aspect tern al pielii, umflare, acnee, fragilizarea unghiilor și chiar accelerarea anumitor semne vizibile de îmbătrânire.

Vestea bună este că nu sunt necesare schimbări radicale peste noapte pentru a observa diferențe. Reducerea unor obiceiuri alimentare și introducerea treptată a unor variante mai nutritive poate influența aspectul pielii mai mult decât cred mulți oameni.

Zahărul și alimentele ultraprocesate, printre cele mai frecvent asociate cu îmbătrânirea pielii

Dulciurile, băuturile carbogazoase, produsele de patiserie, cerealele foarte procesate și multe gustări ambalate sunt printre alimentele menționate frecvent de specialiști atunci când vine vorba despre sănătatea pielii.

Aceste produse conțin adesea cantități mari de zahăr rafinat și ingrediente ultraprocesate care pot favoriza inflamația în organism.

Iar pielea este unul dintre primele locuri unde aceste efecte pot deveni vizibile.

Unele persoane observă mai multă roșeață, umflare, acnee sau un aspect obosit și lipsit de luminozitate atunci când alimentația este dominată de produse foarte procesate.

În timp, pielea poate începe să își piardă aspectul proaspăt și uniform.

Cum poate influența zahărul apariția ridurilor

Una dintre explicațiile discutate de specialiști este procesul numit glicare.

Acesta apare atunci când excesul de zahăr din organism se leagă de proteine precum colagenul și elastina — două componente esențiale pentru fermitatea și elasticitatea pielii.

În timp, aceste proteine își pot pierde flexibilitatea și rezistența, ceea ce poate face ridurile și liniile fine mai vizibile.

Specialiștii spun că îmbătrânirea este un proces natural și inevitabil, însă dietele bogate constant în zahăr ar putea accelera unele dintre schimbările vizibile asociate cu îmbătrânirea pielii.

Problema nu este doar zahărul, ci și lipsa nutrienților importanți

Alimentele ultraprocesate pot crea o altă problemă: de multe ori sunt sărace în nutrienții de care pielea are nevoie pentru regenerare și protecție.

Atunci când mesele sunt dominate de fast-food, chipsuri, cereale zaharoase și gustări foarte procesate, rămâne mai puțin loc pentru alimente bogate în:

antioxidanți;

vitamine;

fibre;

grăsimi sănătoase;

apă și hidratare.

Iar toate acestea joacă un rol important în sănătatea pielii.

Specialiștii spun că mici schimbări pot face diferența în timp. Introducerea mai multor fructe, legume, proteine de calitate, grăsimi sănătoase și hidratare adecvată, împreună cu reducerea excesului de zahăr, ar putea ajuta pielea să arate mai luminoasă, mai calmă și mai sănătoasă.