Diabetul de tip 2 este una dintre cele mai răspândite boli cronice ale prezentului. Specialiștii arată că excesul ponderal este factorul principal de risc. Aproape 90 la sută dintre americanii diagnosticați cu diabet de tip 2 sunt supraponderali sau obezi, conform verywellhealth.com. Cercetările indică un risc de două ori și jumătate mai mare pentru persoanele supraponderale. Pentru cei cu obezitate, riscul este chiar de șase ori mai ridicat. Aceste date arată legătura puternică dintre greutate și boală. Există însă și o veste bună. Pierderea în greutate poate inversa evoluția bolii. Schimbările alimentare, activitatea fizică, medicația sau chirurgia metabolică pot reduce glicemia. Pot readuce organismul într-o zonă de echilibru. Numeroase studii arată că scăderea în greutate poate duce la remisia diabetului. Poate preveni complicațiile severe care apar în timp.

Interesul pentru acest subiect este tot mai mare, milioane de pacienți fiind în situația de a căuta soluții eficiente, corecte sau strategii care să le ofere șansa de a controla boala fără medicamente pe termen lung.

Ce s-a stabilit până acum este faptul cp există o legătură puternică între greutate și diabet. Diabetul de tip 2 se dezvoltă atunci când corpul nu mai folosește corect insulina. Celulele devin rezistente la această substanță, pancreasul încearcă să compenseze, dar procesul nu funcționează la nesfârșit.

Studiile arată că grăsimea acumulată în jurul organelor blochează eficiența insulinei. Grăsimea viscerală și cea din jurul ficatului joacă un rol important. Acest tip de grăsime afectează modul în care organismul folosește glucoza. Nivelul ridicat de grăsime crește rezistența la insulină, crește și riscul de complicații.

Cercetările arată că persoanele cu grăsime abdominală sunt mai expuse la această afecțiune. Distribuția grăsimii în corp influențează modul în care organismul răspunde la insulină.

Pierderea în greutate ajută la prevenirea bolii

Pierderea în greutate nu doar că ajută Ajută la prevenire, dar chiar și la reversia bolii. Studiile arată că și o scădere de 3 la sută sau 5 la sută poate îmbunătăți controlul glicemiei. Este o schimbare aparent mică, dar cu impact real. Persoanele care slăbesc observă o energie mai bună. Observă o stare generală mai stabilă și valori ale glicemiei mai apropiate de normal.

Strategiile de slăbire sunt variate, dar alimentația echilibrată și activitatea fizică sunt esențiale. Nu există o metodă unică. Există însă practici care funcționează pentru majoritatea oamenilor. Specialiștii recomandă stabilirea unui obiectiv realist. Recomandă reducerea porțiilor. Recomandă alegerea alimentelor bogate în nutrienți. Recomandă evitarea băuturilor dulci. Sunt reguli simple. Pot fi respectate într-un ritm accesibil fiecărui pacient.

Activitatea fizică are un rol important. Sunt recomandate 150 de minute de mișcare pe săptămână. Mersul alert, înotul sau ciclismul sunt opțiuni bune. Antrenamentele de forță ajută și ele: cresc masa musculară, îmbunătățesc metabolismul și susțin pierderea în greutate.

Un studiu arată rezultate încurajatoare. Persoanele cu obezitate și diabet care au urmat un plan alimentar timp de șase luni au slăbit aproximativ 14 kilograme, iar aproape jumătate au intrat în remisie. Aceste date arată cât de mult contează un program structurat.

Medicația poate susține pierderea în greutate. Există medicamente care reduc apetitul, tratamente care încetinesc golirea stomacului. Aceleași medicamente scad glicemia. Liraglutida și semaglutida sunt exemple cunoscute și sunt aprobate ca tratament pentru obezitate. Tirzepatida este un alt medicament eficient care scade greutatea și glicemia. Există și alte medicamente care pot ajuta pacienții în acest proces.

Chirurgia bariatrică, o soluție

Pentru unele persoane, chirurgia bariatrică devine soluția potrivită. Această intervenție reduce volumul stomacului. modifică traseul alimentelor și reduce senzația de foame. Este o opțiune pentru persoanele cu diabet și un indice de masă corporală ridicat. Studiile arată că chirurgia metabolică poate inversa diabetul în până la 80 la sută dintre cazuri. Efectele pot apărea la doar câteva zile după intervenție.

Remisia diabetului înseamnă menținerea glicemiei la valori normale timp de cel puțin trei luni fără medicație. Stilul de viață joacă un rol central. Pierderea în greutate este esențială. Un program alimentar bine structurat este esențial. Activitatea fizică este esențială. Toate contribuie la șansa reală de remisie.

Un studiu recent arată că persoanele care au urmat o dietă săracă în calorii și au făcut mișcare regulată au pierdut peste 11 kilograme într-un an, iar peste 60 la sută dintre participanți au intrat în remisie. Succesul apare mai ales în primele faze ale bolii. Dacă diagnosticul este recent, șansele cresc. O scădere de 10 la sută sau 15 la sută în primii doi ani poate fi suficientă. În stadiile avansate este mai dificil, dar nu imposibil. Sunt cazuri în care o scădere de 20 la sută sau 25 la sută duce la remisie.

Durata necesară pentru remisie variază. Vârsta contează, precum și durata bolii sau starea generală. Nu există un termen exact, dar există însă o direcție clară. Pierderea în greutate crește șansele, dar menținerea rezultatelor este o provocare. Remisia nu este o vindecare definitivă, deoarece creșterea în greutate poate readuce boala. Stilul de viață echilibrat rămâne esențial.