Cum va fi la Festivalul „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea/ De la gastronomie dobrogeană, borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, la concerte și experiențe în inima Deltei/ Accesul publicului este gratuit, timp de 4 zile!

Festivalul „Scrumbii de Rusalii”, eveniment aflat la a treia ediție și organizat de Primăria Municipiului Tulcea și OMD Municipiul Tulcea, se va derula în perioada 29 mai – 1 iunie 2026, în Satul Pescăresc Tradițional din Tulcea.

Dedicat gastronomiei locale și valorificării multiculturalității Deltei Dunării, festivalul propune timp de patru zile un program complex ce reunește muzică live, preparate tradiționale, activități pentru copii și familii, demonstrații interactive și experiențe în natură.

Festivalul se desfășoară într-unul dintre cele mai reprezentative spații pentru identitatea locală, Satul Pescăresc Tradițional, și își propune să aducă în prim-plan patrimoniul cultural și atmosfera autentică a Deltei Dunării. Accesul publicului este gratuit, iar programul zilnic se desfășoară între orele 13:00 și 23:00.

Zona gastronomică și degustările, în piațeta din fața cherhanalei!

Întregul perimetru al festivalului va fi organizat în mai multe zone funcționale dedicate activităților culturale, gastronomice și recreative. Scena amplasată pe pajiște va găzdui concertele și momentele artistice, în timp ce zona verde va deveni spațiu pentru ateliere creative și activități destinate copiilor și familiilor.

Piațeta din fața cherhanalei va reuni zona gastronomică și degustările, iar în zona marangozeriei vizitatorii vor putea participa la demonstrații de construcție tradițională a bărcilor și activități interactive inspirate din meșteșugurile locale. În împrejurimile zonei Zaghen vor avea loc sesiuni de birdwatching și explorări în natură, organizate împreună cu Societatea Ornitologică Română.

Ce artiști vor urca pe scenă

Programul artistic al festivalului aduce pe scena din Tulcea proiecte muzicale care explorează influențe alternative, world music, jazz contemporan și reinterpretări ale folclorului românesc și balcanic.

Festivalul debutează vineri, 29 mai, cu un moment artistic susținut de elevii Liceului de Arte „George Georgescu”, urmat de concertul trupei Nuanțe, cunoscută pentru combinația de alternative rock, funk și grunge într-un sound contemporan.

Sâmbătă, 30 mai, scena va reuni proiecte puternic ancorate în identitatea multiculturală a Deltei. Publicul va putea asculta formația tulceană Zagăn, urmată de Mădălina Pavăl Orchestra, proiect apreciat pentru reinterpretarea contemporană a folclorului românesc. Seara se va încheia cu Balkan Taksim, trupă care combină sonorități balcanice și lăutărești cu elemente electronice și improvizație live.

Duminică, 31 mai, programul continuă cu Zaharenco, proiect coordonat de muzicianul Alexandru Zaharencu, urmat de AL Ehtifal Project, un dialog artistic între influențe orientale, jazz experimental și world music. Ultimul concert al serii va fi susținut de Tumbe, proiect dezvoltat în jurul patrimoniului cultural aromân reinterpretat într-o formulă muzicală actuală.

Ziua de 1 iunie este dedicată în special familiilor și copiilor. Programul include un spectacol de coregrafie și balet susținut de Just Elite Dance și concertul Orchestrei Ansamblului „Baladele Deltei”, ansamblu dedicat promovării tradițiilor muzicale și coregrafice dobrogene.

Ateliere pentru copii cu „Academia Micilor Pescari și Bucătari din Deltă”

Pe parcursul weekendului și în ziua de 1 iunie, între orele 14:00 și 17:00, publicul va putea participa la o serie de activități și ateliere tematice.

„Academia Micilor Pescari și Bucătari din Deltă” va propune copiilor ateliere de muzică, teatru, dans, improvizație și activități creative. Totodată, vizitatorii vor putea lua parte la sesiuni de birdwatching, explorări în natură și vânători de comori organizate împreună cu Societatea Ornitologică Română.

În zona marangozeriei vor avea loc demonstrații de construcție a bărcilor tradiționale și activități interactive dedicate patrimoniului meșteșugăresc local. Zona Piațetei va găzdui concursuri de curățat pește, demonstrații de tăiat lemn la joagăr, ateliere gastronomice pentru copii și adulți, precum și degustări de vinuri dobrogene.

Fish for Friends va pregăti scrumbii pe plită, midii, calcan, hamsii, icre și alte preparate pescărești

Unul dintre punctele centrale ale festivalului rămâne componenta gastronomică, construită în jurul preparatelor tradiționale pescărești și al produselor locale.

În Piațeta din fața cherhanalei, Restaurantul Satului Pescăresc va servi borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, în timp ce foodtruck-ul Deltaica va aduce produse tradiționale din pește certificate I.G.P. și S.T.G. Vizitatorii vor găsi și cafea de specialitate la Pickup Coffee, bere artizanală și cocktailuri la Istru Pub, preparate turcești la Erguler și vinuri din crame dobrogene precum La Sapata și Hamangia.

Pe pajiște, Fish for Friends va pregăti scrumbii pe plită, midii, calcan, hamsii, icre și diverse preparate pescărești, iar Bob Land va completa oferta cu deserturi, înghețată și clătite. Terasa Seawolves va pune la dispoziția publicului băuturi răcoritoare și bere.

Întregul spațiu al festivalului va fi exclusiv pietonal

Organizatorii anunță o serie de facilități menite să transforme festivalul într-o experiență confortabilă și accesibilă pentru toate categoriile de public. Transportul va fi asigurat prin STP Tulcea – Linia 3, iar parcarea va fi organizată în afara perimetrului festivalului, pe un platou de aproximativ 10.000 de metri pătrați situat în apropierea Satului Pescăresc.

Întregul spațiu al festivalului va fi exclusiv pietonal, cu acces auto restricționat. Vor exista zone de relaxare și picnic, spații foto dedicate social media, puncte de informare turistică, mobilier urban temporar, iluminat ambiental inspirat de specificul Deltei Dunării, precum și activități dedicate familiilor și copiilor.