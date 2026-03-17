Un restaurant din Mallorca a decis să rezerve, în această vară, între 50% și 60% dintre mese pentru localnici. Asta după ce valul tot mai mare de turiști a făcut ca mulți clienți fideli din zonă să nu mai găsească loc. Este vorba despre restaurantul Flamingo din Porto Cristo, care și-a asumat public regula „localnicii înaintea turiștilor”.

Potrivit publicației Heute, proprietarul Jaime Cuadrench Berlinger a luat această decizie deoarece localul său, deschis de aproape 40 de ani, a fost susținut în principal de comunitatea locală. În ultimii ani, spune el, turiștii au început să rezerve cu trei sau chiar patru zile înainte, astfel încât mesele erau deja ocupate înainte ca locuitorii din zonă să mai aibă o șansă să iasă spontan la restaurant. Problema s-a accentuat după pandemie, mai notează sursa citată. În paralel, creșterea prețurilor a schimbat și comportamentul familiilor locale. Aceștia ies acum mult mai rar la restaurant decât înainte. Proprietarul explică faptul că, dacă aceste familii decid totuși să își ofere o astfel de ieșire doar o dată sau de două ori pe lună, ar trebui să poată găsi și o masă disponibilă.

Atracția turistică

Restaurantul Flamingo este situat în Porto Cristo, pe Costa d’en Blau, deasupra plajei. Este descris drept unul dintre localurile cunoscute din zonă. Terasa cu vedere la mare este una dintre principalele sale atracții, iar în meniu apar preparate clasice precum carne la grătar, pește și paella.

Decizia vine pe fondul unei presiuni tot mai mari a turismului asupra vieții locale din Mallorca, unde tema supraturismului a devenit tot mai prezentă în dezbaterea publică. În acest caz, răspunsul restaurantului a fost unul direct. O parte importantă din locuri rămâne rezervată pentru mallorcani, astfel încât localnicii să nu mai fie împinși în afara propriilor spații de socializare.