Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur a intrat oficial în vigoare vineri, deschizând o piață comună de aproximativ 700 de milioane de locuitori și marcând unul dintre cele mai importante parteneriate comerciale dintre Europa și America de Sud. Acordul reunește Uniunea Europeană și cele patru state membre Mercosur – Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay – și prevede liberalizarea a peste 90% dintre tarifele vamale existente, unele dintre acestea fiind eliminate imediat, notează Agerpres.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, noul cadru comercial ar urma să ducă la o creștere de 39% a exporturilor europene către statele Mercosur până în anul 2040, ceea ce ar însemna un volum de aproximativ 50 de miliarde de euro.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat intrarea în aplicare provizorie a acordului și a vorbit despre efectele imediate pentru mediul de afaceri. „Astăzi, acordul UE-Mercosur începe să fie aplicat provizoriu. Beneficiile sunt reale și vizibile de acum înainte. Tarifele încep să scadă. Companiile câștigă acces la noi piețe. Investitorii au predictibilitatea de care au nevoie. Aplicarea provizorie va demonstra beneficiile tangibile ale acordului”, a declarat Ursula von der Leyen.

Pentru a marca momentul, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, António Costa, organizează vineri o videoconferință cu liderii celor patru state latino-americane.

Ce aduce concret acordul

Intrarea în vigoare a componentei comerciale înseamnă reducerea imediată a unor bariere vamale și acces mai facil pentru companiile europene pe piețele sud-americane. Pentru exportatorii europeni, în special din industrie și sectorul manufacturier, acordul oferă oportunități extinse de dezvoltare și consolidare a relațiilor comerciale într-o zonă economică importantă.

Pe de altă parte, statele Mercosur obțin acces mai larg pe piața europeană pentru o serie de produse agricole.

Fermierii europeni, protejați prin măsuri speciale

Unul dintre punctele cele mai sensibile ale acordului a fost protejarea fermierilor europeni, în special în contextul importurilor agricole din America de Sud. Bruxelles-ul a convenit un set de măsuri de salvgardare care permit suspendarea temporară a preferințelor tarifare pentru anumite produse agroalimentare considerate sensibile. Printre acestea se află carnea de vită, carnea de pui, zahărul, ouăle și citricele. Comisia Europeană va putea interveni dacă importurile acestor produse cresc semnificativ și afectează piața internă.

Concret, mecanismul de protecție poate fi activat dacă importurile cresc cu peste 5% față de media ultimilor trei ani, iar în același timp prețurile de import sunt cu cel puțin 5% sub prețurile practicate în Uniunea Europeană.

Ratificarea completă încă așteaptă

Deși componenta comercială a intrat deja în aplicare provizorie, ratificarea finală a acordului nu este încă încheiată. Parlamentul European urmează să se pronunțe definitiv asupra acordului, însă între timp a solicitat Curții de Justiție a Uniunii Europene o verificare privind legalitatea pactului. Până la pronunțarea definitivă, mecanismul provizoriu permite deja aplicarea părții comerciale.

Acordul UE-Mercosur este considerat unul dintre cele mai importante parteneriate comerciale ale Uniunii Europene din ultimele decenii.