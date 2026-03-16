China a decis să extindă restricţiile privind exporturile de îngrăşăminte, deoarece războiul din Iran perturbă comerţul cu inputuri vitale pentru culturile agricole, ducând la creşterea preţurilor la nivel global, transmite Agerpres.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, Guvernul de la Beijing a cerut exportatorilor să oprească exporturile de îngrăşăminte compuse cu azot şi potasiu. De asemenea, Beijingul a reiterat restricţiile în vigoare la exportul de uree, spulberând speranţele comercianţilor că o nouă cotă de exporturi ar putea fi emisă în curând.

Aceste măsuri fac parte dintr-un plan care vizează asigurarea aprovizionării pieţei interne şi stabilizarea preţurilor, pe măsură ce fermierii chinezi se pregătesc pentru plantarea culturilor de primăvară şi pentru momentele în care cererea de îngrăşăminte va atinge vârful.

China este un consumator important de îngrăşăminte, şi a fost un exportator semnificativ, dar orice lipsă a inputurilor esenţiale pentru culturi ar putea ameninţa producţia locală de cereale.

După ultimele măsuri, China a oprit practic exporturile pentru majoritatea tipurilor de îngrăşăminte, inclusiv îngrăşăminte compuse, au dezvăluit sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. O excepţie importantă este sulfatul de amoniu, care anul trecut a reprezentat aproximativ jumătate din exporturile de îngrăşăminte ale Chinei şi până acum nu este afectat de restricţii, au adăugat sursele.

Conflictul din Orientul Mijlociu a blocat aprovizionarea cu îngrăşăminte dintr-un important centru de producţie şi export, provocând o creştere bruscă a preţurilor la nivel mondial. Această tendinţă s-a resimţit şi în China, unde preţurile spot la uree, cel mai utilizat îngrăşământ cu azot, au crescut cu aproape 40% de la începutul atacurilor americano-israeliene din Iran.

Restricții la exporturile de uree de mai mulți ani

Fermierii din SUA şi până în Europa şi Asia s-au grăbit să îşi asigure aprovizionarea şi să blocheze preţurile după izbucnirea războiului. Oficialii indieni au abordat recent şi China, cerând Beijingului să permită vânzarea unor încărcături de uree, deoarece războiul reduce aprovizionarea cu gaze a Indiei şi apasă asupra producţiei interne.

De mai mulţi ani, China a impus restricţii la exporturile de uree, utilizând un sistem de cote anuale la export pentru a controla comerţul. Cu toate acestea, anul trecut China a relaxat cotele la uree, iar exportatorii au expediat unele produse de îngrăşăminte compuse. Acum aceste exporturi sunt suspendate, deoarece Beijingul acordă prioritate aprovizionării fermierilor locali, au declarat sursele. De asemenea, la începutul anului, Beijingul a decis să elibereze o parte din stocurile de îngrăşăminte, pentru a asigura plantarea culturilor de primăvară, a anunţat vineri seară o asociaţie a producătorilor agricoli chinezi.