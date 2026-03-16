Exporturile agroalimentare ale Uniunii Europene au atins în 2025 un nou nivel record, în pofida contextului economic global dificil. Datele apar în cel mai recent raport privind comerțul agroalimentar al UE, publicat de Comisia Europeană și citat de EU Reporter.

Potrivit documentului, exporturile agroalimentare ale UE au totalizat 238,4 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 1% față de 2024, adică cu 2,3 miliarde de euro.

Regatul Unit a rămas principala destinație pentru exporturile agroalimentare europene, cu o pondere de 23% din total, echivalentul a 55,6 miliarde de euro. În același timp, exporturile au crescut semnificativ și către alte piețe. Elveția a înregistrat o majorare de 1,2 miliarde de euro, adică 7%, iar Turcia o creștere de 1,1 miliarde de euro, respectiv 16%.

În structura exporturilor europene au continuat să domine preparatele pe bază de cereale, produsele lactate și vinul. Cele mai mari creșteri valorice au fost însă înregistrate de cacao, cafea și ciocolată, evoluție explicată în principal prin majorarea prețurilor.

În același timp, importurile agroalimentare ale Uniunii Europene au ajuns la 188,6 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 9% față de anul precedent, ceea ce înseamnă un plus de 15,3 miliarde de euro.

Uniunea Europeană a înregistrat un excedent comercial agroalimentar de 49,9 miliarde de euro

Principalii furnizori ai UE au rămas Regatul Unit, Brazilia și Statele Unite. Creșterea importurilor a fost determinată în special de produsele precum cacao, cafea, fructe și nuci, ale căror prețuri pe piața globală au crescut.

În 2025, Uniunea Europeană a înregistrat un excedent comercial agroalimentar de 49,9 miliarde de euro. Acesta este însă cu 13,3 miliarde de euro mai mic decât excedentul din 2024, scăderea fiind legată în principal de creșterea prețurilor de import pentru materii prime precum cafeaua, cacao, fructele și nucile.

Chiar și în aceste condiții, UE rămâne cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume și, în același timp, principalul importator global în 2025.

Comerțul agroalimentar a reprezentat 9% din totalul exporturilor Uniunii Europene și 7,5% din totalul importurilor. În același timp, acest sector a generat 37% din excedentul comercial total al UE.

Raportul lunar al Comisiei Europene include și tabele detaliate și analize suplimentare privind evoluția comerțului agroalimentar al Uniunii Europene.