Ziua de 1 Mai este marcată diferit în Europa, iar contrastul dintre România și statele occidentale rămâne evident. Dacă în România sărbătoarea este asociată mai ales cu relaxarea, grătarele și minivacanțele, în țări precum Franța sau Germania ea are încă o puternică dimensiune revendicativă, fiind legată de proteste sindicale și manifestații de stradă, notează G4Media.

În România, 1 Mai este zi liberă legală și este percepută în primul rând ca un moment de relaxare. În perioada comunistă, sub regimul lui Nicolae Ceaușescu, ziua era marcată prin defilări și manifestații organizate de stat, la care participarea era obligatorie. După aceste evenimente oficiale, oamenii continuau ziua cu petreceri informale, la iarbă verde, cu mici și bere.

După 1989, componenta propagandistică a dispărut, dar tradiția socială a rămas. Astăzi, pentru majoritatea românilor, Ziua Muncii nu mai are o încărcătură politică, ci este un prilej de ieșire în natură sau de scurte vacanțe la munte ori pe litoral.

Istoricul Liviu Zgârciu explică această diferență prin contextul istoric: „În România și alte țări foste comuniste, 1 Mai a fost puternic influențat de regimurile dictatoriale. După 1989 a rămas doar ziua liberă și distracția, oamenii fiind sătui de manifestările propagandistice. În Occident, în țări precum Franța sau Germania, 1 Mai este încă legat de sindicate și revendicări sociale”.

În Europa Occidentală, 1 Mai rămâne una dintre cele mai importante zile pentru mobilizări sindicale. În Franța, sindicatele organizează anual manifestații de amploare, iar în 2026 sunt așteptate mii de persoane la marșuri în Paris și în alte orașe, pentru a cere salarii mai mari și măsuri sociale.

În Germania, în special la Berlin, ziua este marcată atât prin proteste sindicale, cât și prin manifestații organizate de grupuri de stânga, uneori tensionate, pentru care autoritățile mobilizează un număr mare de polițiști.

Proteste și greve au loc frecvent și în țări precum Grecia, Italia sau Spania, unde 1 Mai este asociat cu revendicări legate de salarii, costul vieții și condițiile de muncă.

În Europa Centrală și de Est, tabloul este mixt. În Ungaria și Polonia există în continuare proteste sindicale, însă participarea este mai redusă decât în Vest. În Bulgaria, la fel ca în România, ziua este asociată mai degrabă cu timpul liber.

Diferențele țin atât de istorie, cât și de nivelul de organizare sindicală și de gradul de nemulțumire socială. Deși originea sărbătorii este comună – lupta muncitorilor pentru programul de opt ore, marcată de protestele din Chicago din 1886 și de Haymarket Affair – sensul actual al zilei variază considerabil de la o țară la alta.