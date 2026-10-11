Un mare lanț de restaurante folosește inteligența artificială pentru a recomanda prețurile din meniuri / Un preparat poate costa cu peste un dolar mai mult la doar câțiva kilometri distanță

11 oct. 2026, Articole / Reportaje
Un mare lanț de restaurante folosește inteligența artificială pentru a recomanda prețurile din meniuri / Un preparat poate costa cu peste un dolar mai mult la doar câțiva kilometri distanță
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Big Mac cu prețuri diferite la doar 3 kilometri distanță
  2. Inteligența artificială intră tot mai mult în stabilirea prețurilor

McDonald’s utilizează modele de inteligență artificială pentru a recomanda prețurile produselor din restaurantele sale din Statele Unite, pe baza comportamentului de cumpărare al clienților din fiecare zonă, potrivit unei investigații Reuters, citată de Mediafax. Sistemul analizează milioane de tranzacții și estimează cât sunt dispuși consumatorii să plătească pentru diferite produse. Pe baza acestor informații, algoritmii generează un „preț optim” pentru fiecare articol din meniu, în cele aproape 14.000 de restaurante McDonald’s din SUA.

Prețurile finale sunt însă stabilite de francizați, iar compania susține că recomandările generate de inteligența artificială reprezintă „un instrument, nu o obligație”.

Big Mac cu prețuri diferite la doar 3 kilometri distanță

Investigația Reuters arată că sistemul poate accentua diferențele deja existente între restaurante, inclusiv între unități aflate foarte aproape una de alta.

În Fresno, California, jurnaliștii au identificat un restaurant unde un Big Mac costa 5,69 dolari și o altă unitate, aflată la aproximativ 3,2 kilometri distanță, unde același produs era vândut cu 6,89 dolari.

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Trei proprietari de francize au declarat pentru Reuters că recomandările generate cu ajutorul inteligenței artificiale au amplificat diferențele de preț dintre restaurante. McDonald’s transmite francizaților recomandările de preț cel puțin de trei ori pe an și urmărește situațiile în care acestea nu sunt respectate, potrivit investigației.

Paradoxal, nemulțumirea proprietarilor de restaurante nu este provocată numai de recomandările de majorare a prețurilor. În ultima perioadă, algoritmii ar fi sugerat în anumite situații și reduceri, ceea ce a provocat tensiuni între francizați și conducerea companiei. Motivul ține de modelul de afaceri. McDonald’s primește o parte din veniturile restaurantelor, nu din profitul acestora. În consecință, un preț mai mic poate crește vânzările și veniturile totale, dar nu garantează că francizatul va obține și un profit mai mare.

Unii proprietari susțin că există presiuni pentru respectarea recomandărilor sistemului, în ciuda poziției oficiale a companiei potrivit căreia acestea sunt facultative.

Inteligența artificială intră tot mai mult în stabilirea prețurilor

Utilizarea algoritmilor pentru ajustarea prețurilor nu este limitată la restaurante. Instacart a experimentat anterior un sistem de prețuri dinamice bazat pe inteligență artificială pentru un grup de consumatori care nu știau că participă la test. Compania a renunțat ulterior la program, după reacții negative. O analiză citată de Mediafax estima că o familie ar fi putut ajunge să cheltuiască suplimentar aproximativ 1.200 de dolari anual pentru cumpărături dacă prețurile ar fi fost stabilite printr-un asemenea sistem.

Stabilirea prețurilor este doar una dintre zonele în care McDonald’s folosește sau testează tehnologii bazate pe inteligență artificială. Compania experimentează sisteme automate pentru preluarea comenzilor la drive-thru și utilizează inteligența artificială și în procesul de recrutare a angajaților.

Investigația Reuters arată însă că utilizarea algoritmilor pentru recomandarea prețurilor ridică o problemă diferită: același produs poate ajunge să coste semnificativ diferit în funcție de restaurant și de estimarea făcută de sistem asupra sumei pe care consumatorii dintr-o anumită zonă sunt dispuși să o plătească.

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