Avocado este deja cunoscut pentru conținutul ridicat de grăsimi sănătoase, fibre și vitamine. Acum, un nou studiu sugerează că includerea zilnică a acestui fruct în alimentație poate contribui la un control mai bun al încărcăturii glicemice a dietei, un indicator important pentru sănătatea metabolică.

Cercetarea, publicată în revista Current Developments in Nutrition și prezentată de Verywell Health, a urmărit peste 1.000 de adulți cu circumferință abdominală crescută, unul dintre factorii de risc pentru diabetul de tip 2 și alte afecțiuni metabolice.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Primul grup a consumat câte un avocado mare în fiecare zi, timp de șase luni. Cel de-al doilea și-a păstrat alimentația obișnuită și a fost rugat să nu consume mai mult de două fructe de avocado pe lună. Pe parcursul studiului, voluntarii nu au fost obligați să urmeze o dietă specială și nici să își modifice nivelul de activitate fizică. Cercetătorii au analizat însă modul în care alimentația lor s-a schimbat în timp.

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Încărcătura glicemică a dietei a scăzut

La finalul celor șase luni, persoanele care consumaseră zilnic avocado au avut o încărcătură glicemică a alimentației cu aproape 14 puncte mai mică decât grupul de control. Încărcătura glicemică arată cât de mult influențează o porție obișnuită de alimente nivelul zahărului din sânge, luând în calcul atât viteza cu care carbohidrații cresc glicemia, cât și cantitatea lor.

O alimentație cu încărcătură glicemică mai redusă este asociată, în general, cu un control metabolic mai bun și cu un risc mai mic de diabet zaharat de tip 2.

Specialiștii explică faptul că avocado conține foarte puțini carbohidrați și este bogat în fibre și grăsimi mononesaturate. Aceste componente încetinesc digestia și absorbția carbohidraților, reduc variațiile bruște ale glicemiei și oferă o senzație de sațietate mai îndelungată. În plus, participanții care au consumat avocado au ajuns să mănânce mai multe fibre și grăsimi sănătoase și mai puțini carbohidrați și produse de origine animală, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea calității generale a alimentației.

Glicemia nu s-a modificat semnificativ

Deși rezultatele sunt încurajatoare, cercetătorii atrag atenția asupra unui aspect important. Consumul zilnic de avocado nu a produs modificări semnificative ale glicemiei măsurate pe nemâncate, ale nivelului de insulină sau ale rezistenței la insulină în perioada studiului. Acest lucru sugerează că beneficiile observate provin mai ales din schimbarea ansamblului alimentației și nu dintr-un efect direct al fructului asupra glicemiei.

Pe lângă fibre și grăsimi sănătoase, avocado furnizează potasiu, magneziu, acid folic și vitaminele C, E și K. Aceste substanțe nutritive susțin sănătatea cardiovasculară și metabolismul și pot face parte dintr-o alimentație recomandată persoanelor care urmăresc prevenirea diabetului sau controlul glicemiei.

Nu este o soluție miraculoasă

Nutriționiștii subliniază că rezultatele studiului nu înseamnă că un avocado consumat zilnic previne diabetul sau normalizează glicemia. Beneficiile apar atunci când acest aliment este integrat într-o dietă echilibrată, bogată în legume, fructe, cereale integrale și surse sănătoase de proteine și grăsimi.

Înlocuirea unor gustări bogate în carbohidrați rafinați cu avocado poate reprezenta o schimbare simplă, dar utilă, pentru îmbunătățirea calității alimentației și pentru menținerea sănătății metabolice pe termen lung.