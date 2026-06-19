Dieta Portfolio, celebră în urmă cu 20 de ani, revine în atenție / Alimentele care pot ajuta la reducerea colesterolului LDL

19 iun. 2026, Nutriție
Dieta Portfolio, celebră în urmă cu 20 de ani, revine în atenție / Alimentele care pot ajuta la reducerea colesterolului LDL
Foto Dreamstime
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Dieta Portfolio, un regim alimentar creat la începutul anilor 2000, revine în atenția specialiștilor după ce mai multe cercetări au arătat că poate contribui la reducerea colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterol rău”, cu până la 30%.

Potrivit HuffPost, dieta a fost dezvoltată de cercetătorul canadian David J.A. Jenkins și are la bază un principiu simplu: combinarea mai multor alimente cunoscute pentru efectele lor benefice asupra colesterolului într-un singur plan alimentar.

Rezultatele unui studiu publicat în 2003 au arătat că această abordare a redus colesterolul LDL cu aproape 29%, efect comparabil cu cel obținut prin unele statine administrate în doze mici.

Specialiștii atrag însă atenția că persoanele care urmează tratamente prescrise pentru colesterol nu trebuie să întrerupă medicația fără recomandarea medicului.

Ce este dieta Portfolio

Conceptul din spatele dietei pornește de la ideea că numeroase alimente pot reduce colesterolul, însă fiecare produce un efect relativ modest atunci când este consumat separat.

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Prin combinarea lor într-un singur model alimentar, efectele se pot cumula.

„Multe alimente pot reduce colesterolul LDL cu aproximativ 5-10%. Ideea dietei Portfolio a fost să le combine pentru a obține o reducere mai mare”, a explicat dieteticianul Andrea Glen pentru Harvard Health.

Cele patru componente ale dietei

Regimul se bazează pe patru categorii principale de alimente:

1. Proteine vegetale

Accentul este pus în special pe soia și produsele derivate:

  • tofu;
  • edamame;
  • tempeh;
  • linte;
  • fasole.

Consumul regulat al acestora a fost asociat cu o reducere a colesterolului LDL de aproximativ 4-6%.

2. Steroli vegetali

Acești compuși se găsesc în mod natural în anumite uleiuri vegetale și în produse îmbogățite special.

Surse frecvent recomandate sunt:

  • uleiul de măsline;
  • uleiul de floarea-soarelui;
  • uleiul de rapiță;
  • unele iaurturi;
  • anumite margarine și băuturi vegetale fortificate.

Studiile arată că aproximativ 2 grame de steroli vegetali pe zi pot contribui semnificativ la scăderea colesterolului.

3. Nucile și alte fructe oleaginoase

Dieta recomandă consumul zilnic al unei porții de aproximativ 42 de grame de:

  • migdale;
  • nuci;
  • fistic;
  • alune de pădure;
  • nuci caju;
  • nuci braziliene.

Acestea sunt asociate cu efecte favorabile asupra profilului lipidic și sănătății cardiovasculare.

4. Fibre solubile

Fibrele solubile joacă un rol important în reducerea absorbției colesterolului.

Sursele recomandate includ:

  • ovăz;
  • leguminoase;
  • mere;
  • pere;
  • avocado;
  • morcovi;
  • cartofi dulci;
  • varză de Bruxelles;
  • cereale integrale.

Potrivit cercetărilor, un aport ridicat de fibre solubile poate contribui la reducerea colesterolului LDL cu 5-11%.

Ce spun cercetările recente

O analiză publicată în 2023 a arătat că persoanele care respectă cel mai riguros principiile dietei Portfolio au prezentat un risc cu aproximativ 14% mai mic de boli cardiovasculare comparativ cu cele care o urmează doar ocazional.

Specialiștii subliniază însă că niciun regim alimentar nu trebuie privit ca substitut automat pentru tratamentele recomandate de medic.

În schimb, dieta Portfolio poate reprezenta o strategie alimentară utilă pentru susținerea sănătății cardiovasculare și pentru menținerea unor valori mai bune ale colesterolului pe termen lung.

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