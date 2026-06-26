Trei surori din Brazilia, care au împreună 316 ani, au intrat în atenția comunității științifice după ce au fost desemnate de Guinness World Records drept cel mai vârstnic trio de surori din lume. Cercetătorii speră că studiul ADN-ului lor va oferi indicii importante despre mecanismele care stau la baza longevității, însă femeile spun că alimentația și stilul de viață au avut un rol esențial, conform Mediafax.

Zulina de Deus Nunes are 103 ani, Zoraide de Deus Mota are 104 ani, iar Levita de Deus Nunes are 109 ani. Toate locuiesc în Rio de Janeiro și au fost identificate prin organizația LongeviQuest, care colaborează cu Guinness World Records.

Cercetătorii caută genele care protejează organismul

Cele trei surori fac parte din proiectul „DNA Longevo”, coordonat de cercetătoarea Mayana Zatz, de la Universitatea din São Paulo. Studiul urmărește să compare profilul genetic al centenarilor cu cel al persoanelor care au dezvoltat fragilitate sau declin cognitiv odată cu înaintarea în vârstă.

Oamenii de știință caută gene care ar putea proteja inima, mușchii și funcțiile cognitive împotriva efectelor îmbătrânirii. Cu cât sunt identificate mai multe familii în care există mai mulți centenari, cu atât rezultatele cercetării pot deveni mai relevante.

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Ben Meyers, directorul general al LongeviQuest, consideră că în cazul celor trei surori componenta genetică este evidentă. Totodată, el atrage atenția că faptul că locuiesc aproape una de cealaltă și beneficiază de sprijinul familiei poate contribui, de asemenea, la o viață mai lungă.

Ce spun surorile despre secretul unei vieți lungi

Întrebate care este explicația propriei longevități, surorile indică în primul rând alimentația și obiceiurile din copilărie.

Zulina își amintește că a crescut într-o perioadă în care alimentele erau proaspete, fără a fi păstrate în frigider. Spune că a petrecut mult timp în aer liber, înotând și pescuind în râuri.

Zoraide consideră că alăptarea a avut un rol important pentru sănătatea lor, iar Levita, care a lucrat ca artizană și ulterior într-un post de televiziune, spune că nu are regrete legate de viața pe care a dus-o.

Studiul ar putea aduce răspunsuri despre îmbătrânirea sănătoasă

Echipa de cercetare își propune să includă în proiect aproximativ 500 de centenari. Potrivit cercetătorului Joao Paulo Guilherme, doar un eșantion atât de mare va permite formularea unor concluzii solide despre factorii care favorizează longevitatea.

Deși genetica pare să aibă un rol important, cazul celor trei surori sugerează că o alimentație echilibrată, activitatea fizică și relațiile apropiate din familie pot contribui, alături de moștenirea genetică, la o viață mai lungă și mai sănătoasă.