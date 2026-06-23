VIDEO | Ce „mănâncă” un creier sănătos / Prof. Vladimir Ciurea: „Proteinele și acizii grași nesaturați stau la baza creierului” / Peștele gras, carnea de curcan, verdețurile și usturoiul, printre recomandările neurochirurgului

23 iun. 2026, Nutriție
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Ce ar trebui să conțină alimentația unei persoane care își dorește să își păstreze creierul sănătos cât mai mult timp? Potrivit profesorului Alexandru-Vladimir Ciurea, unul dintre cei mai cunoscuți neurochirurgi români, anumite alimente pot susține funcționarea optimă a creierului și pot contribui la menținerea sănătății cognitive odată cu înaintarea în vârstă.

Într-un interviu acordat G4Food, profesorul Ciurea a vorbit despre rolul peștelui gras, al proteinelor de calitate, al legumelor și al usturoiului în alimentația zilnică.

„Ce mănâncă creierul? Formidabil”

Întrebat despre rolul alimentației în longevitate, profesorul Ciurea spune că sănătatea creierului depinde în mare măsură de nutrienții pe care îi primește zilnic.

„Ce mănâncă creierul? Formidabil. Proteinele și acizii grași nesaturați stau la baza creierului. Unde îi găsim? Toate grăsimile, mai ales marine, de somon, de pește gras, ne ajută foarte mult.”

Potrivit neurochirurgului, peștele gras reprezintă una dintre cele mai importante surse alimentare pentru susținerea sănătății creierului.

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Numeroase studii au asociat consumul de pește gras cu un aport crescut de acizi grași Omega-3, considerați importanți pentru funcționarea sistemului nervos și pentru sănătatea cognitivă.

Carnea de curcan, legumele și fructele, printre recomandări

Profesorul Ciurea spune că alimentația pentru sănătatea creierului nu se rezumă la un singur aliment, ci include o varietate de surse nutritive.

„Dintre proteinele de carne, carnea de curcan este foarte bună, low calories, și apoi îi ajută toate legumele, fructele, tot ceea ce este verde.”

Neurochirurgul amintește și avocado, aliment devenit popular în ultimii ani datorită conținutului de grăsimi nesaturate.

„Americanii, în această direcție, au un anumit fruct, avocado, care îi ajută pentru dezvoltarea cerebrală.”

„Usturoiul este un aliment minunat”

Dintre toate alimentele enumerate, unul ocupă un loc special în recomandările profesorului Ciurea.

„Noi avem un lucru folosit de 5.000 de ani, care se numește usturoi și care are de toate. Deci usturoiul este un aliment minunat.”

Profesorul enumeră mai multe beneficii pe care le atribuie acestui aliment.

„Și antiacid, și anticancerigen, și antiparazitar, și stimulator al întregului organism, și antioxidativ, pentru că apar radicali liberi după toate procesele chimice din organism. Și este foarte bun pentru organism.”

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