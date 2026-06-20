Un nou termen începe să apară tot mai des în publicațiile gastronomice și pe rețelele sociale: „fricy”, o combinație între „fruity” (fructat) și „spicy” (picant). Conceptul descrie preparatele și băuturile care îmbină dulceața fructelor cu iuțeala condimentelor, o asociere pe care specialiștii o consideră una dintre tendințele culinare ale verii 2026, notează BBC.

Deși termenul este nou, combinația nu este deloc o invenție recentă. În țări precum Vietnam, Mexic, Thailanda sau Sri Lanka, fructele servite cu ardei iute și alte condimente fac parte din gastronomia tradițională de sute de ani.

De la ananas cu jalapeño la căpșuni picante

Site-urile culinare publică deja rețete care se încadrează în această tendință: rubarbă cu ardei chili, ananas cu jalapeño, boluri cu fructe presărate cu condimente picante sau chiar friptură servită cu căpșuni condimentate.

Combinația dintre dulce și iute oferă o experiență gustativă aparte. Zahărul natural din fructe temperează senzația de arsură produsă de capsaicina din ardeii iuți, făcând preparatele mai accesibile inclusiv persoanelor care nu consumă în mod obișnuit mâncăruri foarte picante.

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Potrivit specialistului în știința alimentelor Brittany Towers, citată de publicația Business Insider, zaharurile din fructe pot reduce intensitatea senzației de iuțeală, contribuind la un echilibru mai plăcut al gustului.

Mangonada, vedeta trendului

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este mangonada, o băutură tradițională mexicană pe bază de mango și chili. Preparatul a devenit extrem de popular pe TikTok, unde zeci de mii de utilizatori au publicat videoclipuri în care testează combinația dintre dulce și picant.

În aceeași categorie intră și bolurile cu fructe condimentate, vândute frecvent de comercianții stradali din Mexic și Vietnam. Mango, ananasul, pepenele sau alte fructe sunt acoperite cu amestecuri de chili și condimente, rezultând gustări răcoritoare, dar cu un plus de intensitate.

De ce se răspândesc atât de repede astfel de tendințe

Experții în comunicare digitală explică popularitatea acestor trenduri prin impactul vizual și emoțional al conținutului culinar pe rețelele sociale. Imaginile colorate și combinațiile neobișnuite stârnesc curiozitatea utilizatorilor și îi determină să încerce noile produse.

Un fenomen asemănător s-a observat și în cazul ingredientului ube, cartoful dulce violet originar din Filipine, care a devenit viral în 2026 după introducerea sa în oferta unor lanțuri de cafenele. Culoarea sa spectaculoasă a contribuit decisiv la succesul online.

În cazul preparatelor „fricy”, contrastul dintre galbenul mango-ului, roșul condimentelor și alte culori vibrante creează imagini atractive pentru platforme precum TikTok și Instagram. Dacă influencerii cu audiențe mari adoptă acest tip de conținut, tendința ar putea câștiga rapid și mai multă vizibilitate.

Algoritmii platformelor sociale amplifică fenomenul, recomandând utilizatorilor conținut similar cu cel pe care l-au urmărit anterior. Astfel, pasionații de gastronomie au șanse mari să întâlnească deja preparate „fricy” în fluxurile lor de știri, chiar dacă termenul nu a devenit încă un fenomen global.