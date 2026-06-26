Guacamole este deja unul dintre cele mai cremoase și apreciate sosuri pe bază de avocado, însă un ingredient neașteptat începe să atragă atenția pasionaților de gastronomie: untul. Ideea a fost popularizată inclusiv de chef-ul Yotam Ottolenghi, care susține că un avocado bogat și catifelat poate deveni și mai cremos prin adăugarea unei cantități mici de unt. Deși nu este o rețetă tradițională mexicană, combinația promite o textură diferită și un gust mai complex, iar cei care au încercat-o spun că transformă complet preparatul, potrivit Simply Recipes.
Rezultatul este un guacamole cu o textură extrem de catifelată și cu un gust mai complex, în care aromele naturale ale avocado-ului sunt puse în valoare.
Potrivit lui Ottolenghi, logica este simplă: „Singura modalitate de a face un avocado cremos și bogat și mai cremos și mai bogat este, desigur, să adaugi unt.”
Untul nu adaugă doar un plus de consistență, ci și o notă subtilă care completează aroma ușor untoasă și de nucă a avocado-ului.
Deși nu este o rețetă tradițională mexicană, mulți o consideră o reinterpretare interesantă care merită încercată.
Procesul este simplu, însă există câteva detalii importante pentru obținerea unei texturi reușite.
Specialiștii recomandă folosirea unui unt moale, care poate fi incorporat ușor în avocado.
Untul topit nu este indicat, deoarece poate separa compoziția și poate face preparatul prea gras.
Unii preferă varianta de unt sărat, pentru un plus de aromă.
Pulpa unui avocado copt se scoate într-un bol și se pasează înainte de adăugarea untului.
Textura cremoasă a fructului este esențială pentru rezultatul final.
Recomandarea este de una până la două linguri de unt pentru fiecare avocado.
Astfel, gustul untului nu domină preparatul, ci doar îi accentuează cremozitatea.
Pentru o textură foarte fină, se poate utiliza un blender vertical sau un robot de bucătărie.
În lipsa acestora, ingredientele pot fi amestecate și cu furculița, până când untul este complet incorporat și nu mai rămân bucăți vizibile.
După incorporarea untului, pot fi adăugate ingredientele obișnuite pentru guacamole:
Condimentarea se ajustează treptat, în funcție de preferințe.
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