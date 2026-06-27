Consumul regulat de struguri ar putea oferi pielii o protecție suplimentară împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ultraviolete (UV), sugerează un studiu publicat în revista ACS Nutrition Science.

Cercetarea, realizată de oamenii de știință de la Western New England University din Statele Unite, arată că strugurii pot influența expresia genelor și ar putea reduce un marker important al deteriorării celulare provocate de expunerea la soare, notează Fox News.

Specialiștii subliniază însă că rezultatele trebuie interpretate cu prudență, deoarece studiul a inclus un număr foarte mic de participanți și nu înlocuiește utilizarea cremelor cu protecție solară sau alte măsuri de protecție împotriva soarelui.

Cum a fost realizat studiul

Participanții au urmat, timp de două săptămâni, o dietă restrictivă menită să elimine influența altor factori alimentari.

Ulterior, timp de alte două săptămâni, aceștia au consumat echivalentul a trei porții zilnice de struguri întregi, sub formă de pulbere concentrată și liofilizată.

Cercetătorii au prelevat probe mici de piele înainte și după această perioadă și le-au analizat atât în condiții normale, cât și după expunerea la doze reduse de radiații ultraviolete.

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Rezultatele au arătat că activitatea anumitor gene s-a modificat după consumul de struguri și după expunerea la UV, iar combinația dintre cele două a produs schimbări observabile la toți participanții.

Un marker al deteriorării celulare a scăzut după consumul de struguri

Atunci când pielea este expusă la radiațiile ultraviolete, organismul produce malondialdehidă, un compus considerat un indicator al deteriorării celulare provocate de stresul oxidativ.

Potrivit studiului, nivelurile acestui marker au fost semnificativ mai mici după perioada în care voluntarii au consumat struguri.

„Suntem acum siguri că strugurii funcționează ca un superaliment și generează un răspuns nutrigenomic la oameni”, a declarat John Pezzuto, doctor în farmacie și decan al College of Pharmacy and Health Sciences din cadrul Western New England University.

„Am observat acest lucru la nivelul celui mai mare organ al corpului, pielea. Modificările expresiei genice au indicat îmbunătățiri ale sănătății pielii”, a adăugat cercetătorul.

Beneficiile ar putea depăși sănătatea pielii

John Pezzuto consideră că efectele strugurilor asupra expresiei genelor nu se limitează doar la piele.

„Dincolo de piele, este aproape sigur că consumul de struguri influențează expresia genelor și în alte țesuturi ale corpului, precum ficatul, mușchii, rinichii și chiar creierul”, a afirmat specialistul.

Totuși, această ipoteză necesită cercetări suplimentare pentru a putea fi confirmată.

Cercetătorii atrag atenția asupra limitărilor studiului

Una dintre principalele limite ale cercetării este dimensiunea foarte redusă a eșantionului.

Datele complete privind expresia genelor au fost obținute doar de la patru participante, toate femei, cu tipuri de piele și caracteristici similare.

Din acest motiv, rezultatele nu pot fi extrapolate la întreaga populație și trebuie confirmate prin studii mai ample și mai diverse.

În plus, participanții nu au consumat struguri proaspeți, ci o formă concentrată, liofilizată, echivalentă cu trei porții zilnice de fructe.

Strugurii nu înlocuiesc protecția solară

Autorii studiului subliniază că un consum regulat de struguri nu poate substitui măsurile clasice de protecție împotriva radiațiilor ultraviolete.

Folosirea cremelor cu factor de protecție solară, evitarea expunerii excesive la soare și purtarea hainelor adecvate rămân esențiale pentru prevenirea arsurilor și a altor probleme dermatologice.

Cercetarea deschide însă o nouă direcție privind modul în care anumite alimente pot influența sănătatea pielii și răspunsul organismului la factorii de mediu.