Mulți oameni își amintesc din copilărie avertismentul că semințele de pepene verde nu trebuie înghițite. De-a lungul timpului au circulat numeroase mituri despre acestea, însă specialiștii spun că realitatea este cu totul alta.

Potrivit Southern Living, semințele de pepene verde sunt perfect sigure pentru consum și pot reprezenta chiar o sursă surprinzătoare de nutrienți importanți.

Experții arată că atât copiii, cât și adulții sau femeile însărcinate pot consuma semințe de pepene verde fără probleme. Mitul potrivit căruia o sămânță înghițită ar putea provoca efecte neobișnuite nu are nicio bază științifică. În realitate, semințele sunt digerate sau eliminate natural de organism.

Specialiștii subliniază că aproape toate părțile pepenelui verde pot fi valorificate, de la miez și coajă până la semințe.

O sursă surprinzătoare de proteine și minerale

Semințele de pepene verde conțin numeroase vitamine și minerale. Printre nutrienții identificați se numără fosforul, potasiul, manganul, zincul, fierul și acidul folic. De asemenea, acestea furnizează proteine și acizi grași esențiali.

Nutriționistul Lauren Manaker spune că manganul contribuie la funcționarea normală a creierului și a sistemului nervos, iar fosforul joacă un rol important în sănătatea oaselor. Fierul este esențial pentru transportul oxigenului în organism și pentru menținerea nivelului de energie.

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Potrivit sursei citate, o porție de aproximativ 28 de grame de semințe încolțite, decojite și uscate poate furniza în jur de 10 grame de proteine.

Specialiștii arată că există două tipuri principale de semințe de pepene verde. Semințele negre sunt cele mature și pot fi folosite inclusiv pentru cultivarea unor noi plante. Semințele albe reprezintă variante imature, mai moi și mai ușor de mestecat. Dar chiar și pepenii considerați „fără semințe” conțin adesea mici semințe albe, care sunt perfect comestibile.

Cum pot fi consumate

Cea mai simplă metodă este consumul lor direct, odată cu fructul. Totuși, specialiștii spun că semințele pot deveni o gustare în sine dacă sunt preparate corespunzător. Cele mai populare metode sunt prăjirea și germinarea.

După prăjire, semințele capătă o textură crocantă asemănătoare semințelor de dovleac și pot fi consumate ca gustare sau adăugate în salate, iaurturi și alte preparate.

În unele țări asiatice, semințele de pepene verde sunt consumate de secole sub formă de gustare sărată. În China, de exemplu, ele fac parte din categoria tradițională de snack-uri cunoscute sub denumirea de „guazi”.

Beneficii și precauții

Pe lângă conținutul de proteine, semințele furnizează magneziu, fier și grăsimi nesaturate benefice pentru organism. Aceste substanțe contribuie la sănătatea sistemului cardiovascular, la funcționarea musculaturii și la menținerea echilibrului energetic. De asemenea, conțin fibre și compuși antioxidanți care pot susține sănătatea digestivă și pot contribui la reducerea inflamației.

Ca în cazul oricărui aliment bogat în fibre, consumul excesiv poate provoca disconfort digestiv la unele persoane. Specialiștii recomandă moderație, mai ales pentru persoanele care au deja probleme digestive sau sensibilitate intestinală.

În rest, semințele de pepene verde nu doar că sunt sigure pentru consum, ci pot reprezenta o modalitate simplă de a valorifica integral fructul și de a adăuga în alimentație proteine, minerale și grăsimi sănătoase.