Stresul acumulat pe parcursul zilei poate face dificilă relaxarea înainte de culcare și poate afecta calitatea somnului. Pe lângă activitatea fizică, gestionarea stresului și un program regulat de odihnă, alimentația poate avea și ea un rol important.

Specialiștii citați de Verywell Health spun că anumite alimente furnizează nutrienți implicați în funcționarea sistemului nervos și în producerea unor substanțe precum serotonina și melatonina, asociate cu reglarea stării de spirit și a somnului.

Avocado, legume și fructe bogate în vitamine

Avocado este apreciat pentru conținutul ridicat de magneziu și fibre, doi nutrienți care contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și oferă o senzație de sațietate. La fel de importante sunt legumele, în special cele cu frunze verzi, precum spanacul și kale, care furnizează magneziu, acid folic și vitaminele A și C. Acestea pot contribui la reducerea inflamației și la susținerea unei stări generale de bine.

Fructele ocupă, de asemenea, un loc important în alimentație. Fructele de pădure și citricele sunt surse excelente de vitamina C, iar bananele conțin nutrienți implicați în sinteza serotoninei și melatoninei.

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Leguminoasele și proteinele slabe

Fasolea și lintea oferă fibre, vitamine din complexul B, magneziu și triptofan, un aminoacid pe care organismul îl utilizează pentru producerea serotoninei.

La rândul lor, carnea slabă de pui și curcan sau ouăle furnizează proteine de calitate și aminoacizi necesari funcționării creierului și menținerii masei musculare. Aceste alimente pot reprezenta o alegere potrivită pentru masa de seară, fără a încărca excesiv digestia.

Peștele gras și nucile

Somonul, macroul sau sardinele sunt bogate în acizi grași Omega-3, care au fost asociați în numeroase studii cu reducerea inflamației și cu un răspuns mai echilibrat al organismului la stres. Nucile și semințele completează această categorie datorită conținutului de grăsimi sănătoase, proteine și magneziu. Ele pot reprezenta o gustare ușoară înainte de culcare, dacă sunt consumate în cantități moderate.

Iaurtul și alte alimente fermentate

Specialiștii atrag atenția și asupra legăturii dintre sănătatea intestinului și sănătatea mintală. Alimentele care conțin probiotice, precum iaurtul sau chefirul, alături de cele bogate în fibre prebiotice, pot susține echilibrul microbiotei intestinale, despre care cercetările sugerează că influențează și funcționarea sistemului nervos.

Cerealele integrale și condimentele

Ovăzul, pâinea integrală și celelalte cereale integrale ajută la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei pe timpul nopții, evitând fluctuațiile bruște de energie. Printre condimentele recomandate se numără turmericul și ghimbirul, cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatoare și pentru aportul de antioxidanți.

Stridiile și ceaiurile din plante

Stridiile sunt o sursă importantă de zinc, magneziu și vitamine din complexul B, nutrienți implicați în funcționarea sistemului nervos.

În ceea ce privește băuturile, specialiștii recomandă ceaiurile fără cofeină, precum cele de mușețel sau lavandă, care pot favoriza relaxarea și pregătirea organismului pentru somn.

Experții subliniază că niciun aliment nu poate elimina singur stresul sau trata insomnia. Efectele apar în contextul unui stil de viață sănătos, care include o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, limitarea consumului de alcool și cofeină în a doua parte a zilei și un program constant de somn. În cazul în care stresul persistă sau tulburările de somn devin frecvente, este recomandată consultarea unui medic pentru identificarea cauzelor și stabilirea celui mai potrivit tratament.