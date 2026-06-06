Autoritățile americane au confirmat un al doilea caz de infestare cu parazitul New World screwworm, cunoscut și sub denumirea de „viermele șurub”, într-un vițel din statul Texas. Descoperirea amplifică temerile privind apariția unui focar care ar putea afecta una dintre cele mai importante regiuni zootehnice ale Statelor Unite.

Noul caz a fost identificat la un vițel în vârstă de o lună din comitatul Zavala, la doar aproximativ 9 kilometri de locul în care fusese depistat primul animal infectat în urmă cu câteva zile. Este pentru prima dată după mai multe decenii când acest parazit este confirmat pe teritoriul Statelor Unite, menționează Reuters.

Parazitul care se hrănește cu țesut viu

New World screwworm este o muscă parazită ale cărei larve se dezvoltă în rănile animalelor cu sânge cald. După depunerea ouălor, larvele pătrund în țesuturile vii și se hrănesc cu acestea, provocând leziuni grave, infecții și, în cazurile netratate, moartea animalului.

Deși afectează în principal bovinele, parazitul poate infesta și alte animale domestice sau sălbatice. În anumite situații rare, poate provoca infestări și la oameni.

Experții avertizează că răspândirea acestui dăunător ar putea genera pierderi economice importante pentru sectorul zootehnic american, într-un moment în care efectivele de bovine din SUA se află deja la cel mai redus nivel din ultimii 75 de ani.

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Texas, în prima linie a riscului

Texas este cel mai mare stat producător de bovine din Statele Unite și unul dintre cele mai importante centre ale industriei cărnii de vită. Din acest motiv, apariția unui focar de New World screwworm este privită cu maximă îngrijorare de autorități și fermieri. Potrivit estimărilor Departamentului american al Agriculturii (USDA), un focar extins ar putea provoca pierderi de aproximativ 1,8 miliarde de dolari doar economiei statului Texas.

În ultimele săptămâni, autoritățile americane au urmărit cu atenție avansul parazitului prin Mexic, după ce mai multe cazuri au fost detectate tot mai aproape de granița cu Statele Unite. La sfârșitul lunii mai, USDA anunța că un animal infestat fusese descoperit la mai puțin de 50 de kilometri de frontieră.

Măsuri de urgență pentru limitarea răspândirii

Pentru a preveni extinderea infestării, Serviciul de Inspecție pentru Sănătatea Animalelor și Plantelor din cadrul USDA și autoritățile sanitare din Texas au intensificat monitorizarea în zona afectată. Echipe speciale verifică efectivele de animale, amplasează capcane pentru insecte și efectuează teste suplimentare. În paralel, Statele Unite mențin restricțiile privind importurile de bovine vii din Mexic și investesc în programe bazate pe eliberarea de muște sterile, metodă utilizată cu succes în trecut pentru eradicarea parazitului.

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a declarat stare de dezastru și a cerut accelerarea construirii unei noi facilități pentru producerea muștelor sterile, considerată esențială pentru controlul situației.

O amenințare veche care reapare

Parazitul New World screwworm a provocat pagube majore agriculturii americane în anii 1950 și 1960. Campaniile de eradicare bazate pe eliberarea masivă de insecte sterile au reușit să elimine dăunătorul din Statele Unite, acesta nemaifiind detectat în fermele americane timp de decenii.

Confirmarea a două cazuri în aceeași zonă din Texas ridică însă temeri că parazitul ar putea reuși să se reinstaleze în sudul țării. Autoritățile spun că este prea devreme pentru a vorbi despre un focar extins, dar consideră că următoarele săptămâni vor fi decisive pentru limitarea răspândirii.

Pentru moment, oficialii americani continuă supravegherea intensivă a regiunii și speră că măsurile de control vor împiedica repetarea unei crize care, în trecut, a provocat pierderi de miliarde de dolari sectorului zootehnic din America de Nord.