Nicio salată Caprese nu este completă fără câteva frunze proaspete de busuioc, iar pesto-ul autentic nu poate exista fără această plantă aromatică cu gust ușor condimentat și note de anason. Totuși, busuiocul cumpărat din magazine poate fi costisitor și nu rezistă întotdeauna foarte mult. Din fericire, specialiștii spun că busuiocul poate fi cultivat cu succes acasă, în grădină, pe balcon sau chiar în interior, dacă sunt respectate câteva reguli simple. Experții Nicole Johnsey Burke, fondatoarea Gardenary, și Tammy Sons, fondatoarea TN Nursery, au explicat care sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să ții cont pentru a avea plante sănătoase și recolte bogate pe tot parcursul sezonului, potrivit Chowhound.

Busuiocul este una dintre cele mai populare plante aromatice cultivate acasă, însă nu este întotdeauna la fel de ușor de întreținut pe cât pare. Specialiștii în grădinărit spun că alegerea momentului potrivit pentru plantare, lumina, udarea și modul de recoltare pot face diferența dintre o plantă firavă și una care produce frunze aromate toată vara.

1. Nu planta busuiocul prea devreme

Una dintre cele mai frecvente greșeli este plantarea prea devreme. Busuiocul este o plantă iubitoare de căldură și nu tolerează temperaturile scăzute.

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Specialiștii recomandă plantarea lui doar după ce temperaturile nocturne depășesc constant 12-13 grade Celsius. Chiar și o singură noapte rece poate afecta planta, provocând înnegrirea frunzelor și încetinirea dezvoltării. Temperatura ideală pentru creștere este cuprinsă între aproximativ 21 și 32 de grade Celsius.

2. Dacă ești începător, alege busuioc dulce sau Genovese

Există numeroase varietăți de busuioc, însă cele mai potrivite pentru începători sunt busuiocul dulce și cel Genovese.

Busuiocul Genovese este folosit frecvent pentru prepararea pesto-ului și este apreciat pentru aroma sa intensă. După ce capeți experiență, poți încerca și alte varietăți, precum Thai basil, cu note mai intense și ușor citrice, sau lemon basil.

3. Ia în calcul cultivarea hidroponică

Cultivarea hidroponică presupune creșterea plantelor în apă, fără utilizarea solului.

Metoda elimină riscul unor boli transmise prin pământ și permite cultivarea busuiocului pe tot parcursul anului. În plus, reduce riscul udării excesive, una dintre cele mai frecvente cauze ale problemelor întâlnite la această plantă aromatică.

4. Alege cu atenție locul de cultivare

Busuiocul poate fi cultivat în grădină, în straturi înălțate sau în ghivece.

Specialiștii recomandă straturile înălțate deoarece oferă un drenaj mai bun și se încălzesc mai rapid primăvara. Totuși, pentru persoanele care locuiesc la bloc sau au spațiu limitat, cultivarea în containere rămâne o soluție foarte bună.

5. Folosește un ghiveci suficient de mare

Deși planta nu pare foarte mare la suprafață, sistemul radicular al busuiocului se dezvoltă puternic și are nevoie de spațiu.

Un ghiveci cu diametrul de aproximativ 25-30 de centimetri este o alegere mai bună decât recipientele mici, care limitează dezvoltarea rădăcinilor și se usucă rapid în perioadele călduroase.

Ghiveciul trebuie să aibă întotdeauna orificii de drenaj.

6. Oferă-i minimum 6-8 ore de lumină pe zi

Busuiocul are nevoie de multă lumină pentru a se dezvolta sănătos.

Dacă este cultivat în interior, planta ar trebui amplasată lângă o fereastră orientată spre sud, unde poate beneficia de cel puțin șase-opt ore de lumină zilnic. În multe locuințe, lumina naturală nu este suficientă, iar utilizarea unei lămpi pentru plante poate fi o soluție eficientă.

7. Asigură un drenaj bun

Udarea excesivă este considerată una dintre cele mai mari greșeli în cultivarea busuiocului.

Planta preferă un sol afânat, bogat în materie organică și care elimină eficient excesul de apă. Solul compact și apa stagnantă pot favoriza apariția bolilor fungice și putrezirea rădăcinilor.

Pentru cultivarea în ghiveci este recomandat un substrat de calitate, special conceput pentru plantele crescute în containere.

8. Plantează-l lângă roșii sau ardei

Busuiocul este considerat un excelent companion pentru alte plante din grădină.

Cultivat lângă roșii, poate contribui la reducerea atacului unor dăunători, în timp ce plantele de tomate îi oferă protecție împotriva căldurii excesive și a pierderii rapide a umidității.

Și ardeii sunt considerați vecini potriviți pentru această plantă aromatică.

9. Urmărește aspectul frunzelor

Frunzele oferă indicii importante despre starea de sănătate a plantei.

Îngălbenirea frunzelor, în special în partea inferioară, poate indica probleme legate de udare, nutrienți sau temperatură. Petele închise la culoare pot semnala stres termic, infecții sau atacuri ale dăunătorilor.

Tulpinile alungite și fragile indică de obicei lipsa luminii.

10. Fertilizează moderat

Dacă solul este bogat în compost și materie organică, busuiocul nu are nevoie de cantități mari de fertilizant.

Pentru plantele crescute în ghivece, specialiștii recomandă fertilizări ușoare la intervale regulate, folosind produse organice pe bază de alge marine sau emulsie de pește.

Excesul de azot poate stimula creșterea rapidă a frunzelor, însă poate reduce intensitatea aromei.

11. Fii atent la dăunători

Afidele, acarienii și gândacii japonezi se numără printre cei mai frecvenți dăunători ai busuiocului.

În cazul infestărilor ușoare, un jet puternic de apă poate fi suficient pentru îndepărtarea insectelor. Dacă problema persistă, poate fi necesară utilizarea unui săpun insecticid.

Melcii și limacșii pot reprezenta, de asemenea, o problemă în grădină.

12. Tunde regulat vârfurile

Acesta este unul dintre cele mai importante secrete pentru obținerea unei recolte bogate.

Prin îndepărtarea vârfului de creștere deasupra unui nod de frunze, planta este stimulată să producă două noi ramificații. Cu cât această operațiune este realizată mai des, cu atât busuiocul devine mai bogat și produce mai multe frunze.

Specialiștii recomandă începerea ciupirii încă din primele etape de dezvoltare ale plantei.

13. Recoltează de sus în jos

Modul de recoltare influențează direct productivitatea plantei.

Experții recomandă recoltarea frunzelor din partea superioară a plantei, nu de la bază. Tăierea de sus stimulează apariția unor noi ramificații și ajută planta să producă mai multe frunze pe termen lung.

De asemenea, este recomandat să nu fie îndepărtată niciodată mai mult de o treime din plantă la o singură recoltare.

14. Păstrează corect frunzele după recoltare

Busuiocul proaspăt nu se păstrează bine la frigider, deoarece temperaturile scăzute îi pot înnegri rapid frunzele.

Specialiștii recomandă păstrarea tulpinilor într-un pahar cu apă, la temperatura camerei, asemenea florilor tăiate. Acoperirea lejeră cu o pungă de plastic poate ajuta la menținerea prospețimii timp de câteva săptămâni.

Pentru păstrarea pe termen lung, busuiocul poate fi transformat în pesto sau ulei aromat și congelat în forme pentru cuburi de gheață. Frunzele pot fi și congelate separat după opărire și uscare.