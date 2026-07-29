Dr. ing. Sergiu Gorjan, secretarul științific al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație (SCDVV) Drăgăşani, a transmis un avertisment serios viticultorilor. „În acest an există o presiune foarte mare a putregaiului negru în viile din toată țara!”, a arătat domnia-sa.

Schimbările de vreme măresc riscul apariției unor boli

„Schimbările dese de vreme, alternanța unor perioade foarte calde cu zile foarte reci și ploi, măresc foarte mult riscul apariției unor boli specifice în viile din toată țara”, avertizează dr. ing. Sergiu Gorjan.

„Putregaiul negru, în special, tinde să se manifeste. De asemenea, sunt prezente și putregaiul cenușiu, făinarea și mana” a arătat domnia-sa.

Împotriva acestora trebuie aplicate tratamente specifice, cu soluții pe bază de sulfat de cupru. Altfel, producția de struguri, care se anunță a fi una foarte bună, ar putea fi compromisă în bună măsură.

O altă lucrare căreia ar trebui să i se acorde atenție este tăierea ierbii dintre rândurile de vie. „Faptul că a plouat mult în ultima perioadă a făcut ca iarba și buruienile din vie să crească într-un ritm accelerat. Asta face necesare treceri cu utilaje de curățire a lor, pentru a permite o bună-dezvoltare a strugurilor”, a subliniat specialistul.

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Tot în această perioadă viticultorii trebuie să se ocupe și de cârmirea ochiurilor superioare ale butucilor de vie, a mai arătat domnia-sa.

Peste trei săptămâni ne vom bucura de primii struguri

Sergiu Gorjan are și o veste bună: după aprecierea sa, culesul strugurilor de masă, cel puțin la Drăgășani, ar putea începe în jurul datei de 20 august.

SCDVV Drăgășani este renumită și pentru soiurile de struguri de masă create și cultivate. Între ele, cele mai cunoscute sunt Victoria și Azur. Foarte cerut este și soiul Călina, caracterizat de lipsa sâmburilor.

Așadar, au mai rămas doar aproximativ trei săptămâni până când ne vom putea bucura iarăși și de aceste delicii…