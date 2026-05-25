Popcornul este asociat astăzi cu cinematografele, seriile de Netflix sau gustările rapide, însă la începutul anilor 1900 ajungea inclusiv în sandwichuri. Una dintre cele mai bizare rețete redescoperite recent online vine dintr-o carte de bucate publicată în 1909 și combină popcornul cu sardine, ketchup, sos Worcestershire și parmezan, potrivit Food and Wine.

Preparatul, readus în atenție de creatorul de conținut Barry Enderwick, cunoscut online drept „Sandwiches of History”, a devenit viral tocmai pentru că pare imposibil de imaginat după standardele culinare actuale. Totuși, dincolo de combinația neobișnuită, sandwichul spune multe despre felul în care mâncau americanii la începutul secolului XX.

Cum arăta sandwichul cu popcorn din 1909

Rețeta apare în The Up-to-Date Sandwich Book, carte publicată de Eva Greene Fuller și dedicată exclusiv sandwichurilor. Volumul includea peste 400 de variante, într-o perioadă în care sandwichurile începeau să devină tot mai populare în Statele Unite.

De fapt, nici măcar nu era un sandwich clasic. Preparatul era mai degrabă un open-faced sandwich — o felie de pâine prăjită acoperită cu o pastă sărată.

Ingredientele erau:

popcorn proaspăt făcut;

sardine;

ketchup;

sos Worcestershire;

sare;

piper cayenne;

pâine prăjită cu unt;

parmezan ras.

Popcornul și sardinele erau tocate împreună, amestecate cu ketchup și condimente până se forma o compoziție ușor legată, apoi întinse peste toast și rumenite cu parmezan deasupra.

De ce combinația nu era chiar atât de ciudată în 1909

Privit cu ochii de azi, sandwichul pare aproape imposibil de explicat. Dar în contextul începutului de secol XX începe să aibă mai mult sens.

Popcornul devenise extrem de popular în America finalului de secol XIX, fiind una dintre cele mai ieftine și accesibile gustări. În aceeași perioadă, ketchupul Heinz cucerea rapid gospodăriile americane după ce fusese lansat la scară largă în anii 1870.

Și sandwichurile erau încă relativ „noi” în cultura americană. Deși numele vine de la Earl of Sandwich, preparatul a început să explodeze în Statele Unite abia la finalul secolului XIX și începutul secolului XX, când muncitorii aveau nevoie de mese rapide, consistente și ușor de transportat.

Regulile despre „ce merge” într-un sandwich nu erau încă atât de clare și rigide cum sunt astăzi.

Rețeta pare surprinzător de modernă în anumite privințe

Deși combinația poate părea bizară, anumite elemente din sandwichul cu popcorn seamănă surprinzător de mult cu preparatele moderne.

Sardinele oferă gustul umami intens și textura untoasă pe care o regăsim și astăzi în:

crostini cu pește conservat;

tartinabile sărate;

sandwichuri mediteraneene;

preparate cu anșoa sau ton.

În același timp, popcornul măcinat funcționa aproape ca un pesmet fără gluten, adăugând consistență și o aromă ușor prăjită.

Ideea nu este foarte diferită de tehnicile moderne în care bucătarii folosesc:

panko;

crumble sărat;

nuci măcinate;

semințe;

pesmet artizanal pentru textură.

De ce rețetele istorice au devenit atât de populare online

În ultimii ani, TikTok, Instagram și YouTube au readus în atenție tot mai multe rețete vintage din cărți de bucate vechi.

Unele sunt surprinzător de bune, altele par complet imposibil de mâncat după standardele actuale. Dar toate oferă o imagine interesantă despre felul în care oamenii găteau și experimentau cu mâncarea acum mai bine de 100 de ani.

Iar sandwichul cu popcorn intră perfect în această categorie: suficient de ciudat încât să devină viral, dar și suficient de interesant încât să te facă să te întrebi dacă nu cumva gusturile noastre culinare sunt mai flexibile decât credem.