Urmele de grăsime de pe frigider pot fi dificil de îndepărtat, mai ales dacă aparatul se află în apropierea aragazului sau a cuptorului. O soluție simplă este oțetul alb, care poate ajuta la îndepărtarea grăsimii și a murdăriei de pe mai multe suprafețe, fără a fi nevoie de produse de curățare din comerț.

Pentru curățarea frigiderului, atât la exterior, cât și la interior, pot fi folosite câteva ingrediente obișnuite din gospodărie: oțet alb, apă, detergent de vase și, pentru anumite pete dificile, bicarbonat de sodiu, potrivit The Spurce.

Cum cureți exteriorul frigiderului cu oțet

Dacă frigiderul se află aproape de aragaz sau de cuptor, exteriorul acestuia poate acumula grăsime în timpul gătitului. Pentru a curăța suprafața, urmează câțiva pași simpli.

1. Prepară o soluție din oțet alb și apă.

Amestecă părți egale de oțet alb și apă într-un recipient cu pulverizator. Pentru un efect suplimentar de degresare, poți adăuga o cantitate mică de detergent de vase.

2. Aplică soluția pe zonele murdare.

Pulverizează amestecul pe petele de grăsime, insistând asupra zonelor mai murdare. Lasă soluția să acționeze timp de 10-15 minute.

3. Șterge suprafața cu o lavetă din microfibră.

Îndepărtează soluția cu o lavetă din microfibră. Dacă frigiderul este din oțel inoxidabil, șterge în direcția texturii metalului, apoi usucă suprafața pentru a preveni apariția urmelor.

Pentru un plus de strălucire, The Spurce recomandă folosirea unei cantități mici de ulei de măsline la lustruirea suprafeței din inox. Totuși, înainte de aplicare, verifică recomandările producătorului frigiderului, deoarece uleiul poate lăsa o peliculă grasă.

4. Curăță mânerele.

Pentru mânerele frigiderului, folosește un produs de curățare potrivit suprafeței respective, respectând instrucțiunile de pe etichetă.

Cum cureți interiorul frigiderului cu oțet și bicarbonat de sodiu

Curățarea interiorului este la fel de importantă ca îndepărtarea grăsimii de pe exterior. Pentru petele persistente de pe suprafețele din plastic, bicarbonatul de sodiu poate fi folosit ca abraziv blând.

1. Scoate alimentele din frigider.

Golește frigiderul pentru a putea ajunge ușor în toate colțurile și spațiile înguste. Astfel, vei evita și contactul alimentelor cu soluțiile de curățare. Îndepărtează firimiturile cu o lavetă din microfibră.

2. Prepară o pastă pentru petele dificile.

Amestecă oțet alb și bicarbonat de sodiu pentru a obține o pastă pe care o poți aplica pe petele persistente. Las-o să acționeze până la cinci minute sau, în cazul petelor de grăsime mai încăpățânate, până la zece minute. Îndepărtează apoi pasta și murdăria cu un burete umed.

3. Curăță rafturile și sertarele.

Amestecă apă caldă cu puțin detergent de vase într-un bol. Înmoaie un burete curat în soluție și șterge rafturile și sertarele frigiderului. Acest pas ajută la îndepărtarea urmelor rămase și a murdăriei.

4. Îndepărtează reziduurile și usucă suprafețele.

Șterge toate suprafețele cu o lavetă curată din microfibră. Folosește o a doua lavetă pentru a usca interiorul înainte de a pune alimentele la loc.