Florin Barbu, propus pentru preluarea conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a anunțat pe pagina sa de socializare, că va relua programul de credite pentru fermieri cu o dobândă fixă de 1,95%.

Totodată, acesta a mai spus că dobânda ROBOR va fi suportată de minister. Printre prioritățile sale se numără și plata despăgubirilor pentru secetă, reluarea programelor de sprijin pentru ferme și investițiile în procesare și irigații.

Florin Barbu: „Producătorii români au nevoie de finanțare”

Anunțul a fost făcut într-un mesaj în care Barbu susține că agricultura românească are nevoie de măsuri urgente, după cinci luni în care, potrivit acestuia, problemele fermierilor au fost ignorate, iar programele de sprijin au fost blocate.

„Producătorii români au nevoie de finanțare, de aceea vom relua acordarea creditelor cu dobândă fixă de 1,95%, în timp ce dobânda ROBOR va fi suportată de MADR”, a transmis Florin Barbu.

Măsura ar urma să faciliteze accesul fermierilor la finanțare, prin limitarea costului dobânzii suportate de beneficiari. Detaliile privind reluarea programului și condițiile concrete de acordare a creditelor urmează să fie clarificate.

Despăgubiri pentru secetă și sprijin pentru ferme

Un alt obiectiv anunțat de Florin Barbu este plata despăgubirilor pentru secetă la un nivel care să acopere pierderile suferite de agricultori. Acesta susține că fermierii au nevoie de sprijin acordat la timp, pentru a-și putea continua activitatea și pentru a-și menține capacitatea de producție.

În cadrul audierilor din Parlament, care vor avea loc mâine, Barbu spune că va susține reluarea urgentă a măsurilor și programelor destinate fermelor românești. Totodată, el a anunțat că intenționează să repornească investițiile în unitățile de procesare și în sistemele de irigații.

„Agricultura se face cu sprijin corect și acordat la timp, nu cu birocrație și uși închise când fermierii cer soluții pentru problemele reale cu care se confruntă”, a afirmat acesta.

Reluarea programelor pentru sectorul vegetal și zootehnie

Florin Barbu a mai declarat că, alături de echipa de specialiști din MADR, va relua proiectele de susținere a crescătorilor de animale și a producătorilor din sectorul vegetal începute în mandatul său anterior.

În planul anunțat intră și reluarea dialogului cu partenerii europeni și internaționali, cu scopul declarat de a obține sprijin pentru fermierii români.

Barbu afirmă că își propune să contribuie la redresarea agriculturii și a industriei alimentare prin colaborarea cu producătorii și procesatorii locali.

„Am încredere totală că împreună cu fermierii și procesatorii români vom redresa rapid situația în care se află agricultura și industria alimentară”, a transmis acesta.