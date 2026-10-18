Florin Barbu: ” Dobânda ROBOR va fi suportată de MADR” /  Nominalizat ministru al Agriculturii în viitorul guvern Niculescu,  acesta promite reluarea creditelor cu dobândă fixă de 1,95%!

18 oct. 2026, Articole / Reportaje
Florin Barbu: ” Dobânda ROBOR va fi suportată de MADR” /  Nominalizat ministru al Agriculturii în viitorul guvern Niculescu,  acesta promite reluarea creditelor cu dobândă fixă de 1,95%!
ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Florin Barbu, propus pentru preluarea conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a anunțat pe pagina sa de socializare, că va relua programul de credite pentru fermieri cu o dobândă fixă de 1,95%.

Totodată, acesta a mai spus că dobânda ROBOR va fi suportată de minister. Printre prioritățile sale se numără și plata despăgubirilor pentru secetă, reluarea programelor de sprijin pentru ferme și investițiile în procesare și irigații.

Florin Barbu: „Producătorii români au nevoie de finanțare”

Anunțul a fost făcut într-un mesaj în care Barbu susține că agricultura românească are nevoie de măsuri urgente, după cinci luni în care, potrivit acestuia, problemele fermierilor au fost ignorate, iar programele de sprijin au fost blocate.

„Producătorii români au nevoie de finanțare, de aceea vom relua acordarea creditelor cu dobândă fixă de 1,95%, în timp ce dobânda ROBOR va fi suportată de MADR”, a transmis Florin Barbu.

Măsura ar urma să faciliteze accesul fermierilor la finanțare, prin limitarea costului dobânzii suportate de beneficiari. Detaliile privind reluarea programului și condițiile concrete de acordare a creditelor urmează să fie clarificate.

Despăgubiri pentru secetă și sprijin pentru ferme

Un alt obiectiv anunțat de Florin Barbu este plata despăgubirilor pentru secetă la un nivel care să acopere pierderile suferite de agricultori. Acesta susține că fermierii au nevoie de sprijin acordat la timp, pentru a-și putea continua activitatea și pentru a-și menține capacitatea de producție.

În cadrul audierilor din Parlament, care vor avea loc mâine, Barbu spune că va susține reluarea urgentă a măsurilor și programelor destinate fermelor românești. Totodată, el a anunțat că intenționează să repornească investițiile în unitățile de procesare și în sistemele de irigații.

„Agricultura se face cu sprijin corect și acordat la timp, nu cu birocrație și uși închise când fermierii cer soluții pentru problemele reale cu care se confruntă”, a afirmat acesta.

Reluarea programelor pentru sectorul vegetal și zootehnie

Florin Barbu a mai declarat că, alături de echipa de specialiști din MADR, va relua proiectele de susținere a crescătorilor de animale și a producătorilor din sectorul vegetal începute în mandatul său anterior.

În planul anunțat intră și reluarea dialogului cu partenerii europeni și internaționali, cu scopul declarat de a obține sprijin pentru fermierii români.

Barbu afirmă că își propune să contribuie la redresarea agriculturii și a industriei alimentare prin colaborarea cu producătorii și procesatorii locali.

„Am încredere totală că împreună cu fermierii și procesatorii români vom redresa rapid situația în care se află agricultura și industria alimentară”, a transmis acesta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
18 oct.
6,5 miliarde de euro, pentru agricultură, în pericol!/ AAC avertizează: subvențiile europene ar putea scădea la 110 euro pe hectar!
6,5 miliarde de euro, pentru agricultură, în pericol!/ AAC avertizează: subvențiile europene ar putea scădea la 110 euro pe hectar!
Articole / Reportaje
18 oct.
20 de alimente rare care refuză să crească în altă parte / De la wasabi la trufa albă, de ce contează locul de origine
20 de alimente rare care refuză să crească în altă parte / De la wasabi la trufa albă, de ce contează locul de origine
Articole / Reportaje
18 oct.
Cum scapi de grăsimea de pe frigider cu un ingredient pe care îl ai deja în bucătărie. Metoda simplă pentru exterior și interior
Cum scapi de grăsimea de pe frigider cu un ingredient pe care îl ai deja în bucătărie. Metoda simplă pentru exterior și interior
Articole / Reportaje
18 oct.
FOTO-VIDEO | Ce este un Boo Basket și de ce toată lumea își dorește unul în acest sezon. Ghidul complet al tendinței care a cucerit toamna
FOTO-VIDEO | Ce este un Boo Basket și de ce toată lumea își dorește unul în acest sezon. Ghidul complet al tendinței care a cucerit toamna
Articole / Reportaje
18 oct.
FOTO-VIDEO | Cum să ai rodii proaspete acasă. Cultivă-le într-un ghiveci și vor da un aer exotic terasei sau apartamentului
FOTO-VIDEO | Cum să ai rodii proaspete acasă. Cultivă-le într-un ghiveci și vor da un aer exotic terasei sau apartamentului
Recomandări
Mediafax
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
G4Media
SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
Alimentul minune care VINDECĂ ulcerul gastric și ajută prostata
Mediafax Spania
Avertismentul unui cardiolog: „Să ții dietă poate fi cea mai mare greșeală!”
CSID
Giardioza, infecția intestinală care poate afecta și oamenii. Ce trebuie să știe proprietarii de pisici
CSID
Siropul NATURAL care te scapă de tusea seacă. Ai nevoie de doar trei ingrediente