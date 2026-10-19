În Oltrepò Pavese, lângă Pavia, restaurantul Oasi della Pace atrage de zeci de ani familii, pelerini și personalități politice. Dacă în trecut comunitatea număra 52 de călugărițe, astăzi doar patru se ocupă de activitate, toate trecute de 70 de ani.

O alarmă care sună la ora șase dimineața, rugăciuni, apoi ore întregi în bucătărie, printre oale, tăvi și mese pregătite pentru oaspeți. Așa începe ziua la Oasi della Pace, un restaurant neobișnuit din regiunea italiană Oltrepò Pavese, în apropiere de Pavia, unde călugărițele îmbină viața religioasă cu munca în bucătărie.

Sora Margherita are 86 de ani

Localul este administrat de membrele congregației Pioasa Familie a Sfântului Rozariu, Apostolii Muncii și continuă să atragă clienți, în ciuda reducerii semnificative a comunității. Dacă în urmă cu mai mulți ani erau 52 de călugărițe, în prezent au rămas doar patru, toate cu vârste de peste 70 de ani.

Sora Margherita are 86 de ani și continuă să participe la activitatea comunității, alături de surorile Maria Teresa, Felicia și Valsha, originare din India. Împreună, ele mențin în funcțiune restaurantul, cunoscut pentru meniul generos și atmosfera familială.

Șapte aperitive și mai multe feluri de mâncare, la 25 de euro

Unul dintre motivele pentru care restaurantul rămâne popular este meniul fix, care costă 25 de euro de persoană, fără băuturi incluse. Masa cuprinde șapte aperitive, două feluri principale de tip primo, două feluri secundare, o garnitură și un desert.

Printre preparatele servite se numără lasagna, ravioli, risotto și clătite, alături de puiul florentin, unul dintre cele mai apreciate feluri de mâncare ale localului. Rețeta acestuia este păstrată secretă de călugărițe.

Bucătăria se bazează pe preparate tradiționale, în stil casnic, iar porțiile și varietatea meniului transformă prânzul într-o masă îndelungată, potrivită pentru familii și grupuri mari.

Restaurantul organizează și mese pentru evenimente speciale. Familii care îi trec pragul de zeci de ani solicită călugărițelor inclusiv servicii de catering pentru ceremonii și nunți.

O istorie începută în 1948

Povestea localului este legată de anul 1948, când clădirea a fost cumpărată de Maica Anna Coralli, fondatoarea congregației, pentru șapte milioane de lire italiene, potrivit milanocorriere.it.

De atunci, activitatea restaurantului a devenit parte a unei tradiții mai ample, în care munca manuală și viața religioasă se completează reciproc. Călugărițele participă la pregătirea mâncării și la organizarea activității zilnice, iar programul începe înainte de răsărit și se poate încheia târziu în noapte.

Reducerea comunității face ca această activitate să fie tot mai solicitantă. Cele patru călugărițe trebuie să gestioneze un spațiu capabil să primească grupuri numeroase, menținând în același timp standardele de curățenie și calitatea preparatelor.

De la pelerini, la politicieni cunoscuți

De-a lungul anilor, Oasi della Pace a primit atât grupuri de pelerini, cât și personalități politice italiene. Printre oaspeții cunoscuți s-au numărat Giulio Andreotti și Giulio Tremonti.

Restaurantul este, de asemenea, o oprire pentru numeroși pelerini care se întorc de la Lourdes și se îndreaptă spre Milano. Pentru mulți dintre ei, masa oferită de călugărițe reprezintă o ocazie de a se bucura de preparate tradiționale înainte de a-și continua drumul.

Sora Maria Teresa, care a ajuns din India în Italia la vârsta de 15 ani, spune că restaurantul continuă să primească familii și grupuri care revin în mod regulat.

Pentru a răspunde cererii, localul a introdus și pizza în ofertă, cu ajutorul unui pizzar din afara comunității, care lucrează în special în weekend. Călugărițele iau în calcul și introducerea unui meniu indian.

Restaurantul, supranumit „Oaza Burții”

În bucătărie, sarcinile sunt împărțite între cele patru călugărițe: unele pregătesc baza aromată pentru mâncare, altele se ocupă de orez, în timp ce alte preparate sunt supravegheate în cuptor.

Restaurantul a primit și o poreclă informală, „Oaza Burții”, o referire la mesele bogate care i-au construit reputația.

Oasi della Pace își păstrează însă identitatea prin mâncare tradițională, prețuri accesibile și o poveste construită de-a lungul deceniilor.