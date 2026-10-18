România ar putea pierde peste 5,1 miliarde de euro din finanțarea destinată agriculturii în următorul exercițiu financiar european, iar suma ar putea ajunge la 6,5 miliarde de euro, potrivit estimărilor Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC).

Organizația avertizează că reducerile propuse pentru viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) ar putea afecta veniturile fermierilor, investițiile în mediul rural și mii de locuri de muncă.

Potrivit calculelor organizației, între 825 de milioane și un miliard de euro anual ar putea să nu mai ajungă în economiile locale, în timp ce între 10.000 și 13.000 de locuri de muncă ar putea fi expuse riscului de dispariție. Efectele nu s-ar limita la ferme, ci s-ar putea resimți și în comunitățile rurale, în industria alimentară și în lanțurile economice care depind de producția agricolă.

Subvențiile ar putea scădea la aproximativ 110 euro pe hectar

Unul dintre cele mai importante semnale de alarmă trase de AAC vizează nivelul plăților directe acordate fermierilor. Conform estimărilor organizației, plata ar putea coborî în România spre 110 euro pe hectar, față de media actuală de 221 de euro pe hectar, calculată la nivelul maxim posibil prin includerea sprijinului cuplat și a tuturor ecoschemelor.

AAC compară acest nivel și cu suma de 241 de euro pe hectar, despre care susține că ar fi trebuit atinsă în condițiile unei convergențe externe de 100%, potrivit obligațiilor asumate de Uniunea Europeană la aderarea României.

Într-un asemenea scenariu, presiunea financiară asupra fermierilor ar putea deveni semnificativă, în special pentru exploatațiile care depind de plățile europene pentru a-și acoperi o parte din costurile de producție susține AAC.

Organizația avertizează, de asemenea, că bugetul pentru subvențiile finanțate prin Pilonul I, gestionat prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), ar putea scădea cu până la 50%. În același timp, finanțarea investițiilor prin Pilonul II, asociat intervențiilor gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), ar putea fi redusă drastic.

O diminuare a fondurilor destinate investițiilor ar putea afecta proiectele de modernizare a fermelor, dezvoltarea capacităților de procesare și consolidarea infrastructurii economice din mediul rural.

Efectele s-ar putea resimți în întreaga economie

AAC subliniază că agricultura nu reprezintă doar o sursă de venit pentru fermieri, ci și un sector cu efecte directe asupra economiei naționale și asupra securității alimentare.

Reducerea finanțării ar putea limita capacitatea exploatațiilor agricole de a investi, de a face față secetei și costurilor ridicate și de a concura cu producătorii din alte state. În plus, diminuarea sumelor care ajung în mediul rural ar putea afecta activitatea furnizorilor de inputuri, a transportatorilor, a procesatorilor și a altor companii care depind de sectorul agricol.

Potrivit estimărilor AAC, între 825 de milioane și un miliard de euro anual ar putea lipsi din circuitul economic al comunităților locale. Organizația avertizează că aceste pierderi pot avea consecințe asupra ocupării forței de muncă și asupra dezvoltării economice a zonelor rurale.

În acest context, finanțarea agriculturii este prezentată drept o miză care depășește interesele directe ale fermierilor. Capacitatea României de a produce materie primă pentru industria alimentară și de a menține o producție agroalimentară competitivă depinde, în parte, de accesul la finanțare și de predictibilitatea politicilor europene.

AAC cere un buget PAC de minimum 443 de miliarde de euro

Pentru perioada 2028–2034, Alianța pentru Agricultură și Cooperare susține necesitatea unui buget distinct, adecvat și predictibil pentru Politica Agricolă Comună, de minimum 443 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene.

Organizația solicită, totodată, ca utilizarea a 15% din buget să fie obligatoriu destinată agriculturii. O altă propunere vizează alocarea către PAC a două treimi din fondurile aferente revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual, astfel încât acestea să poată fi utilizate în beneficiul fermierilor și cooperativelor agricole.

Potrivit Alianței pentru Agricultură și Cooperare, resursele ar trebui să susțină atât veniturile agricultorilor, cât și investițiile și dezvoltarea rurală. Un buget predictibil ar permite fermierilor să își planifice activitatea pe termen lung și să își adapteze exploatațiile la provocările economice și climatice.

Reprezentanții organizației consideră că fermierii, autoritățile și populația trebuie să înțeleagă din timp miza negocierilor, întrucât posibilitățile de modificare a alocărilor vor fi mai limitate după stabilirea bugetului european.