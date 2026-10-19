VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 99): 3 vinuri bune sub 150 de lei pentru o petrecere de familie. Recomandările lui Cezar Ioan

19 oct. 2026, Connoisseur fără ifose
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 99): 3 vinuri bune sub 150 de lei pentru o petrecere de familie. Recomandările lui Cezar Ioan
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Dincolo de orice glumă sau demersuri publicistice ori publicitare, poate e bine ca din când în când să aflați ce vinuri duce (și de ce) la o petrecere de familie un pasionat de vinuri ca fondatorul publicației de profil Vinul.ro. Un spumant pentru ouă umplute – dar și pentru caracterul festiv și ușor de asortat pe tot parcursul mesei – și un vin alb versatil, din 4 soiuri, plus un cuvee roșu din Dealu Mare, zona perfectă pentru așa ceva. Necostisitoare, că aici e cheia: costă sub 150 lei toate 3.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
19 oct.
VIDEO | Florin Barbu, aviz faborabil pentru un nou mandat la Ministerul Agriculturii: Trebuie să deblocăm plata ajutorului de stat pentru secetă și să acordăm fermierilor credite cu o dobândă fixă
VIDEO | Florin Barbu, aviz faborabil pentru un nou mandat la Ministerul Agriculturii: Trebuie să deblocăm plata ajutorului de stat pentru secetă și să acordăm fermierilor credite cu o dobândă fixă
Disputandum
19 oct.
VIDEO | Vinul fără alcool mai poate fi numit vin? / Cezar Ioan: „A fost vin, din care s-a scos alcoolul”
VIDEO | Vinul fără alcool mai poate fi numit vin? / Cezar Ioan: „A fost vin, din care s-a scos alcoolul”
Video
19 oct.
VIDEO | De ce nu este bine ca bebelușul să mănânce în fața ecranelor. „Copilul mănâncă, dar din inerție”. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: Ce se întâmplă când îi dăm telefonul ca să termine masa
VIDEO | De ce nu este bine ca bebelușul să mănânce în fața ecranelor. „Copilul mănâncă, dar din inerție”. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: Ce se întâmplă când îi dăm telefonul ca să termine masa
Articole / Reportaje
19 oct.
FOTO-VIDEO | Au adus câteva semințe din Spania și au ajuns să crească dovleci de 200 de kilograme / Soții Mureșan cultivă dovleci care nu pot fi ridicați de patru oameni și vor să vândă semințele online
FOTO-VIDEO | Au adus câteva semințe din Spania și au ajuns să crească dovleci de 200 de kilograme / Soții Mureșan cultivă dovleci care nu pot fi ridicați de patru oameni și vor să vândă semințele online
Articole / Reportaje
18 oct.
FOTO-VIDEO | Ce este un Boo Basket și de ce toată lumea își dorește unul în acest sezon. Ghidul complet al tendinței care a cucerit toamna
FOTO-VIDEO | Ce este un Boo Basket și de ce toată lumea își dorește unul în acest sezon. Ghidul complet al tendinței care a cucerit toamna
Recomandări
Mediafax
Povestea italianului care dimineața culege legumele și seara le transformă în pizza
G4Media
SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
Alimentul minune care VINDECĂ ulcerul gastric și ajută prostata
Mediafax Spania
Avertismentul unui cardiolog: „Să ții dietă poate fi cea mai mare greșeală!”
CSID
Se modifică ajutorul de 1.000 de lei pentru copiii cu dizabilități. Cine primește mai puțini bani din 2027 și cine pierde sprijinul
CSID
Durerea abdominală aparent banală poate ascunde o boală gravă. 8 semne care nu trebuie ignorate

Cele mai noi articole

Oasi della Pace, restaurantul călugărițelor din Italia/ 4 călugărițe de peste 70 ani gătesc un meniu cu șapte aperitive și preparate tradiționale, la 25 de euro
Oasi della Pace, restaurantul călugărițelor din Italia/ 4 călugărițe de peste 70 ani gătesc un meniu cu șapte aperitive și preparate tradiționale, la 25 de euro
Cât gunoi de grajd se poate aplica la hectar/ Gunoiul de pasăre poate furniza până la 15 kg de azot pe tonă
Cât gunoi de grajd se poate aplica la hectar/ Gunoiul de pasăre poate furniza până la 15 kg de azot pe tonă
VIDEO | Tánczos Barna prezintă bilanțul mandatului interimar la Ministerul Agriculturii. Ministru: „Statul trebuie să intervină în sectoarele suin și bovin. Costurile cu energia și carburanții pun presiune tot mai mare pe ferme”
VIDEO | Tánczos Barna prezintă bilanțul mandatului interimar la Ministerul Agriculturii. Ministru: „Statul trebuie să intervină în sectoarele suin și bovin. Costurile cu energia și carburanții pun presiune tot mai mare pe ferme”
Cum îți dai seama că făina nu mai este bună / Insectele nu sunt singurul semn, există mai multe indicii care pot arăta că trebuie aruncată
Cum îți dai seama că făina nu mai este bună / Insectele nu sunt singurul semn, există mai multe indicii care pot arăta că trebuie aruncată
SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?