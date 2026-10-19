Dincolo de orice glumă sau demersuri publicistice ori publicitare, poate e bine ca din când în când să aflați ce vinuri duce (și de ce) la o petrecere de familie un pasionat de vinuri ca fondatorul publicației de profil Vinul.ro. Un spumant pentru ouă umplute – dar și pentru caracterul festiv și ușor de asortat pe tot parcursul mesei – și un vin alb versatil, din 4 soiuri, plus un cuvee roșu din Dealu Mare, zona perfectă pentru așa ceva. Necostisitoare, că aici e cheia: costă sub 150 lei toate 3.