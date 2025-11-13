Un ingredient aproape necunoscut promite să schimbe regulile alimentației sănătoase. Uleiul din alge are cu 75% mai puține grăsimi saturate decât cel de măsline și tot mai mulți bucătari celebri îl folosesc. Printre ei se numără Daniel Humm, chef-ul restaurantului newyorkez Eleven Madison Park, distins cu trei stele Michelin.

Cu un conținut ridicat de acizi grași Omega-6 și Omega-9 și un nivel scăzut de grăsimi saturate, uleiul din alge aduce beneficii semnificative pentru inimă, creier și metabolism. Kas Saidi, fondatorul companiei Algae Cooking Club, afirmă că produsul este „cel mai bun ulei de gătit” pe care l-a folosit vreodată. „E ușor, puțin untos și incredibil de versatil. M-a cucerit din prima clipă în care am gătit cu el”, a declarat Saidi pentru The New York Post.

Beneficii pentru sănătate

Uleiul din alge conține aceleași grăsimi benefice pentru inimă ca uleiul de măsline, dar în cantități mai echilibrate. Are cu trei sferturi mai puține grăsimi saturate decât uleiurile de măsline sau avocado. Aceste grăsimi, în exces, pot crește colesterolul și riscul de infarct sau accident vascular cerebral.

Pe lângă conținutul scăzut de grăsimi saturate, uleiul din alge oferă doi acizi grași esențiali: DHA (acid docosahexaenoic) și EPA (acid eicosapentaenoic). DHA contribuie la sănătatea creierului, sprijinind memoria și concentrarea, iar EPA menține circulația și colesterolul în limite normale.

Pe plan culinar, uleiul din alge se dovedește o alternativă deosebit de flexibilă. Saidi spune că multe uleiuri, precum cel de măsline sau de avocado, pot domina gustul preparatelor. „În bucătăria mediteraneană e perfect, dar uneori nu vrei ca uleiul să concureze cu mâncarea”, explică el.

Leiul din alge are punctul de ardere la 279 de grade Celsius, ceea ce îl face un ulei care rezistă excelent la temperaturi înalte fără a se arde sau a deveni amar. Chef Daniel Humm îl folosește deja în rețetele de prăjeli și sosuri. „Este un ulei pur, fără gust amar sau ars. Nu acoperă aromele delicate și face ca ingredientele să strălucească”, spune acesta pentru revista *Food and Wine*.

Gust neutru, beneficii multiple

Spre deosebire de alte uleiuri vegetale, cel din alge nu are gust de mare, deși provine din microalge cultivate pe uscat. „Are o textură curată, ușor untos, dar fără senzația grea de grăsime. Nu are deloc gust de pește, doar o notă neutră care pune în valoare mâncarea”, explică Saidi.

Uleiul din alge poate fi folosit în aproape orice preparat: de la ouă și fripturi până la maioneză, sosuri, dressinguri sau produse de patiserie. Poate înlocui cu succes uleiul de rapiță la copturi, păstrând o textură constantă și curată.

„Nu este un ulei pentru aromă, ci pentru echilibru. Lasă ingredientele să se exprime și scoate în evidență savoarea naturală a mâncării”, adaugă Saidi. „E unul dintre cele mai pure și mai ușoare tipuri de grăsimi cu care poți găti. Înlocuiește unu-la-unu orice alt ulei și diferența se simte imediat.”

Cu sprijinul bucătarilor de top și al promotorilor alimentației sănătoase, uleiul din alge pare pregătit să cucerească industria culinară. Din laboratoarele de biotehnologie până în restaurantele de elită, acest ingredient ar putea deveni în curând noul „aur lichid” al gastronomiei moderne.