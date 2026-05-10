Pentru mulți consumatori, coaja brânzei este percepută ca parte naturală a produsului și este consumată fără prea multe întrebări. Însă realitatea este mai complicată: nu toate crustele de brânză sunt comestibile.

Un articol publicat de publicația austriacă Heute atrage atenția asupra unui detaliu ignorat frecvent de cumpărători: unele tipuri de brânzeturi, în special cele maturate industrial, au un strat exterior artificial, realizat din plastic, ceară sau parafină. Subiectul a devenit viral după ce un utilizator de TikTok a povestit că ani de zile a consumat coaja de la brânza Gouda, crezând că este naturală.

Puțini citesc eticheta

Momentul de surpriză a venit atunci când consumatorul a citit ambalajul și a descoperit mențiunea clară: „acoperire din plastic cu natamicină și colorant”, alături de avertismentul că produsul nu este destinat consumului. Această situație a generat numeroase reacții online, mulți recunoscând că au făcut aceeași greșeală.

Cazul readuce în discuție importanța citirii etichetei, mai ales la produsele alimentare care pot avea componente necomestibile.

Specialiștii explică faptul că există diferențe importante între tipurile de coajă ale brânzeturilor.

Sunt considerate comestibile:

crustele naturale formate în timpul maturării;

crustele de mucegai alb, precum cele de la Camembert sau Brie;

anumite cruste naturale ale brânzeturilor maturate tradițional.

În schimb, crustele artificiale au doar rol de protecție și nu sunt făcute pentru consum. Acestea ajută la prevenirea uscării produsului și limitează dezvoltarea mucegaiului nedorit.

Ce este natamicina și de ce apare pe etichetă

Un alt element care a atras atenția consumatorilor este natamicina. Este vorba despre un antifungic utilizat pentru a preveni dezvoltarea mucegaiurilor pe suprafața brânzei și pentru a prelungi termenul de valabilitate. Substanța este folosită și în medicină, pentru tratarea unor infecții fungice. Prezența ei pe ambalaj poate crea confuzie, mai ales când este asociată cu straturi de protecție sintetice.

Ce se întâmplă dacă mănânci din greșeală plasticul de pe brânză

Deși ideea de a consuma accidental plastic pare alarmantă, specialiștii spun că, în cantități mici, aceste straturi sunt în general fabricate din materiale compatibile cu industria alimentară. Asta înseamnă că, de regulă, nu sunt digerate și sunt eliminate de organism fără efecte acute grave. Totuși, acest lucru nu înseamnă că ar trebui consumate intenționat. Plasticul, parafina sau ceara nu sunt alimente și nu aduc niciun beneficiu nutrițional.

Articolul atrage atenția și asupra unui alt aspect important: chiar și crustele naturale pot reprezenta un risc pentru anumite categorii de persoane. Printre acestea se numără femeile însărcinate, copiii mici sau persoanele în vârstă; cei cu sistem imunitar slăbit. Motivul este simplu: suprafața brânzei poate adăposti bacterii sau listeria, care pot fi periculoase pentru persoanele vulnerabile.

Pentru consumatori, recomandarea specialiștilor este clară: verificarea etichetei trebuie să devină un reflex. Dacă pe ambalaj apare mențiunea că stratul exterior este din plastic, ceară sau parafină și nu este destinat consumului, acesta trebuie îndepărtat înainte de servire.

În cazul brânzeturilor cumpărate vrac sau fără ambalaj, întrebarea adresată vânzătorului poate elimina orice dubiu.