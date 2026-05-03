Pufoasă, aerată și îmbibată în ulei de măsline, focaccia cu maia și za’atar aduce împreună două tradiții culinare: pâinea italiană și condimentele intense din Orientul Mijlociu. Rezultatul este un aluat cu crustă crocantă, miez elastic și un gust ușor acrișor, completat de note aromate de susan și sumac, potrivit Sombodyfeedseb.

Focaccia este una dintre cele mai cunoscute pâini italiene, apreciată pentru textura sa aerată și pentru cantitatea generoasă de ulei de măsline care îi oferă gust și frăgezime.

În această variantă, rețeta este completată cu za’atar — un amestec tradițional din Orientul Mijlociu, folosit frecvent pentru lipii sau manakeesh. Combinația dintre cele două creează un contrast interesant: aluatul ușor acrișor de la maia este echilibrat de aromele citrice și ușor sărate ale condimentului.

Ce este za’atar

Za’atar este un mix de condimente care conține, în mod obișnuit, ierburi uscate (precum cimbru sau oregano), semințe de susan, sumac și sare. Gustul este ușor acrișor, cu note pământii și un parfum intens. Amestecat cu ulei de măsline, se transformă într-o pastă care se întinde pe aluat și se coace odată cu acesta, dând focacciei o aromă distinctă.

Ingrediente

Pentru aluat:

– 260 g făină albă (cu minimum 12% proteină)

– 190 ml apă călduță

– 110 g maia activă (100% hidratare)

– 5 g sare

– 25 ml ulei de măsline

Pentru topping:

– 30 g za’atar

– 50 ml ulei de măsline

Cum se prepară

Ziua 1 – pregătirea aluatului

Primul pas este să activăm maiaua. Aceasta trebuie să fie bine hrănită, aerată și să-și dubleze volumul înainte de a fi folosită. Într-un bol sau în vasul unui mixer, se amestecă făina, apa și maiaua până când se obține un aluat omogen, dar încă destul de moale. Se acoperă și se lasă la odihnit aproximativ o oră. Această etapă ajută la hidratarea făinii și la dezvoltarea glutenului.

După această perioadă, se adaugă sarea și uleiul de măsline. Ingredientele se încorporează manual sau cu ajutorul mixerului, până când aluatul devine elastic și neted.

Fermentare și împachetări

Aluatul se transferă într-un vas uns ușor cu ulei și se lasă la fermentat într-un loc călduț.

La fiecare 30 de minute, se fac împachetări (coil folds) cu mâinile umezite. Acest proces ajută la întărirea structurii aluatului fără frământare clasică.

După mai multe serii de împachetări, aluatul devine aerat și plin de bule. Se lasă să-și continue fermentarea până când crește vizibil.

Ulterior, vasul se mută la frigider pentru o fermentare lentă peste noapte (între 8 și 24 de ore).

Ziua 2 – modelare și coacere

A doua zi, aluatul se transferă cu grijă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se întinde ușor spre margini, fără a pierde aerul acumulat.

Se lasă la dospit încă 1–2 ore, până când devine pufos și apar bule vizibile la suprafață.

Între timp, za’atarul se amestecă cu ulei de măsline până se obține o pastă ușor de întins.

Aceasta se distribuie peste aluat, iar cu degetele unse în ulei se formează gropițe adânci caracteristice focacciei.

Se coace în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de 18–20 de minute, până când devine aurie și crocantă la exterior.

După coacere, se lasă la răcit cel puțin 20 de minute înainte de tăiere.

Cum se servește

Focaccia cu za’atar poate fi servită atât caldă, cât și la temperatura camerei. Este potrivită:

– alături de hummus sau labneh

– cu salate proaspete sau legume la grătar

– ca garnitură pentru supe

– simplă, cu ulei de măsline și sare

Resturile pot fi folosite pentru sandvișuri sau reîncălzite în cuptor.

Cum se păstrează

Focaccia se păstrează la temperatura camerei, într-un recipient închis, până la două zile. Pentru o perioadă mai lungă, poate fi congelată. Se recomandă reîncălzirea în cuptor pentru a reda textura crocantă.

Focaccia cu maia și za’atar este o rețetă care îmbină două culturi culinare într-un mod simplu și echilibrat. Textura aerată și aroma intensă o transformă într-un preparat versatil, potrivit atât pentru mesele zilnice, cât și pentru ocazii speciale.