Precum în filmul cu Louis de Funès, care se lupta cu mâncarea preparată industrial din ingrediente standard, noul aparat complet digitalizat din supermarketului REWE din Düsseldorf, Germania, ar putea fi viitorul comerțului cu alimente. O bucătărie complet autonomă prepară mese proaspete fără niciun bucătar uman. Compania de robotică Circus SE, cu sediul în München, a lansat sistemul său CA-1 Seria 4 în cadrul noului concept „Fresh & Smart” al REWE Region West, relatează Interesting Engineering.

Aceasta marchează prima integrare din lume a roboților de gătit autonomi, bazați pe inteligență artificială, direct într-un supermarket.

CA-1, o bucătărie robotizată compactă, închisă în sticlă, îndeplinește întregul proces de preparare a mesei, de la colectarea ingredientelor, la gătit, aranjarea în farfurie și curățare, în mod complet autonom. Instalația, operată de Circus și susținută de platforma software proprietară AI a companiei, marchează o etapă semnificativă atât pentru automatizarea comerțului cu amănuntul, cât și pentru automatizarea serviciilor alimentare.

Clienții pot comanda acum, direct din magazin, mese de calitatea celor din restaurant, preparate la cerere de către CA-1. Fiecare fel de mâncare, la prețuri începând de la 6 € (aproximativ 6,94 USD), este gătit pe loc în timp ce clienții așteaptă, un proces care durează doar câteva minute.

Potrivit Circus, robotul poate pregăti până la 120 de porții pe oră, asigurând o calitate constantă, fără oboseală, pauze sau probleme de personal.

„Combinăm eficiența cu plăcerea – transformând cumpărăturile într-o experiență a viitorului”, afirmă Lars Klein, Președintele Consiliului de Administrație al REWE Region West.

Bucătăriile bazate pe inteligență artificială ar putea fi viitorul HoReCa

Modelul CA-1 Seria 4, cel mai recent model de producție al Circus, este mai ușor și mai rapid decât prototipurile anterioare. Inginerii au reproiectat structura sistemului pentru a elimina aproape 450 de kilograme, au adăugat dispozitive de prindere modulare care se atașează magnetic și au rafinat sistemul de inducție pentru a încălzi vasul exact acolo unde este necesar.

Publicația TechEBlog raportează că viteza de amestecare a robotului se ajustează automat în funcție de tipul de mâncare, în timp ce senzorii încorporați detectează schimbările de ingrediente în timp real.

Mașina se curăță singură

Între mese, CA-1 se curăță singur. O mașină de spălat vase industrială încorporată igienizează automat echipamentul. Totul funcționează în spatele unui panou transparent, permițând clienților să urmărească cum cele două brațe robotice se mișcă cu precizie sincronizată, adunând, amestecând, asezonând și aranjând mâncarea în farfurie cu o supraveghere umană minimă.

Colaborarea celor două firme a permis această inovație

Colaborarea plasează REWE, unul dintre cele mai mari grupuri de retail din Europa, cu peste 16.000 de locații, în fruntea serviciilor de masă automate în supermarketuri.

În timp ce Circus operează sistemele robotice, REWE oferă spațiul de retail și infrastructura, un model despre care ambele companii spun că este scalabil pentru extinderi viitoare. „Lansarea noastră cu REWE marchează prima implementare reală a inteligenței artificiale fizice aplicate în mediile de retail”, a declarat Nikolas Bullwinkel, CEO și Fondator al Circus.

Clienții comandă, AI ul și robotul execută

Sistemul CA-1 este proiectat să răspundă cererii în timp real, utilizând algoritmi predictivi pentru a pregăti doar ceea ce este necesar, contribuind astfel la reducerea risipei alimentare, care este o problemă persistentă în producția de masă a alimentelor.

Clienții interacționează cu robotul printr-un ecran tactil sau o interfață vocală pentru a plasa comenzile, în timp ce sistemul AI se ocupă de restul.

Instalația din Düsseldorf este primul dintre cele trei locații pilot planificate, următorul fiind deja în construcție. Parteneriatul REWE Region West semnalează modul în care supermarketurile ar putea evolua dincolo de comerțul cu amănuntul, devenind spații experiențiale care îmbină cumpărăturile, servirea mesei și automatizarea.

Compania explorează deja aplicații în alte medii cu volum mare de lucru, cum ar fi spitale, universități și fabrici, și a încheiat chiar un parteneriat cu programul ucrainean de tehnologie de apărare BRAVE1 pentru a testa prepararea autonomă a meselor pentru soldații de pe teren.

Privind în fața sistemului CA-1, scena seamănă cu o incursiune în viitorul apropiat. Brațele robotice manevrează cu dexteritate ingredientele, amestecă sosurile și servesc preparate calde printr-un ghișeu de take-out, totul fără intervenție umană. Deși sistemul abordează lipsa de forță de muncă și provocările operaționale, el ridică, de asemenea, întrebări despre viitorul locurilor de muncă tradiționale din bucătărie.

Deocamdată însă, cumpărătorii din Düsseldorf se pot bucura pur și simplu de noutate. O masă preparată de un bucătar-robot care nu obosește niciodată, nu se îmbolnăvește și gătește cu precizie mecanică.

Va supraviețui bucătăria, în special cea gourmet noilor invenții care elimină forța umană din fața cuptoarelor?