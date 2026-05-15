Burgerii sunt asociați de multe ori cu mesele bogate în calorii și grăsimi, însă specialiștii în nutriție spun că alegerea tipului de carne poate schimba semnificativ profilul nutritiv al preparatului.

Potrivit unei analize publicate de Real Simple, cea mai sănătoasă opțiune pentru burgeri nu este carnea de vită sau cea de curcan, ci carnea de bizon. Nutriționiștii spun că aceasta are mai puține calorii, mai puține grăsimi și un conținut mai redus de colesterol comparativ cu vita, oferind în același timp cantități importante de proteine și minerale.

De ce este carnea de bizon considerată mai sănătoasă

Nutriționista Kylie Felty explică faptul că atât vita slabă, cât și bizonul pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, însă bizonul are câteva avantaje importante. Conține mai puține grăsimi totale și mai puține grăsimi saturate, aspect important pentru sănătatea cardiovasculară. În plus, bizonul furnizează cantități comparabile sau chiar mai mari de vitamina B12, fier, zinc și seleniu. Aceste substanțe sunt importante pentru imunitate, producția de energie și funcționarea musculaturii.

Specialiștii spun că aportul mai redus de grăsimi saturate poate fi util mai ales pentru persoanele cu risc cardiovascular, rezistență la insulină sau pentru cei care încearcă să slăbească.

Bizonul are și mai multe proteine decât vita

Potrivit nutriționistei Jamie Baham, carnea de bizon poate fi o alegere bună și pentru persoanele care încearcă să își crească aportul de proteine. Analiza citată de Real Simple arată că bizonul oferă cu câteva grame mai multă proteină pe porție comparativ cu vita tocată. În același timp, are mai puține calorii și mai puține grăsimi. Acest profil nutrițional a făcut ca bizonul să devină tot mai prezent în restaurante și supermarketuri din Statele Unite.

Chiar dacă bizonul este considerat mai sănătos în multe privințe, nutriționiștii spun că și vita are avantaje importante. Carnea de vită este bogată în proteine, fier, zinc, seleniu și vitamina B12. În plus, conținutul mai ridicat de calorii și grăsimi poate fi util pentru copii, sportivi sau persoane care au nevoie de un aport energetic mai mare.

Specialiștii subliniază și faptul că vita este mai accesibilă și mai ușor de găsit decât bizonul. De asemenea, există mai multe tipuri și tăieturi disponibile, ceea ce o face mai versatilă în bucătărie.

Gustul bizonului este mai delicat decât ne imaginăm

Mulți consumatori asociază carnea de bizon cu un gust foarte puternic sau „sălbatic”. Experții consultați de Real Simple spun însă că aroma este mai apropiată de cea a vitei decât cred mulți oameni. Emily Wylie, reprezentantă a unei companii specializate în carne crescută regenerativ, descrie gustul bizonului drept mai delicat și ușor dulceag comparativ cu vita. Carnea este considerată și mai fragedă atunci când este gătită corect. Pentru că este mai slabă și conține mai puțină grăsime, carnea de bizon se gătește mai rapid decât vita. Specialiștii recomandă folosirea unei temperaturi medii și evitarea gătirii excesive pentru a păstra frăgezimea și suculența cărnii.

Emily Wylie recomandă ca burgerii de bizon să fie gătiți până la nivelul „medium”, nu „well-done”, pentru a evita uscarea excesivă a cărnii.

Alte tipuri de carne considerate sănătoase pentru burgeri

Pe lângă bizon, nutriționiștii recomandă și alte variante mai slabe de carne. Printre acestea se numără pieptul de pui fără piele, curcanul slab, anumite bucăți de miel și vita provenită de la animale hrănite cu iarbă. Experții spun că modul de preparare este la fel de important ca alegerea cărnii. Burgerii preparați la grătar, cu puține grăsimi și alături de legume, pot face parte dintr-o alimentație echilibrată.

În final, nutriționiștii spun că atât vita, cât și bizonul sunt surse valoroase de proteine și minerale. Alegerea depinde de obiectivele fiecărei persoane, de accesibilitate și de preferințele culinare.

Unde se găsește

Carnea de bizon se găsește și în România, însă nu este foarte răspândită în supermarketurile clasice. De obicei poate fi găsită în magazine online specializate, măcelării premium sau la importatori de carne gourmet. Există și ferme de bizoni în România, în județele Cluj și Bihor, care își vând produsele și pe internet.

Cele mai accesibile produse sunt carnea pentru burgeri, carnea pentru gulaș sau „carnea de lucru”. Bucățile premium, precum antricotul sau vrăbioara, sunt mult mai scumpe. De exemplu, carnea de lucru se vinde la aproximativ 60 de lei, iar antricotul sau vrăbioara, 80 de lei kilogramul. Carnea de hamburger se vinde la aproximativ 30 de lei (300 g), iar pastrama de bizon ajunge la 192 de lei pentru 350 de grame. Sticksuri și salam de bizon se vând cu 141 de lei pentru jumătate de kilogram.