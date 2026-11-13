Top 25 cele mai bune baruri din lume în 2026. Europa domină clasamentul cu 13 localuri în top 25

13 nov. 2026, Articole / Reportaje
Top 25 cele mai bune baruri din lume în 2026. Europa domină clasamentul cu 13 localuri în top 25
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De la o distilerie-bar din Oslo până la un speakeasy ascuns în spatele unei pastramerii din Barcelona, industria mondială a cocktailurilor își desemnează reperele acestui an.

Fiecare client caută altceva atunci când iese în oraș — de la un mixolog comunicativ, o lumină difuză și un meniu care îmbină rețetele clasice cu experimentele, până la atmosfera generală a locului. Pentru a depăși preferințele subiective, platforma Top 500 Bars a centralizat opiniile a mii de consumatori, jurnaliști de profil, experți în mixologie și influenceri, alături de recenziile publice de pe rețelele sociale și motoarele de căutare, notează Euronews. Rezultatul este un clasament internațional construit pe principiul „înțelepciunii mulțimii”, care reunește cele mai apreciate 500 de baruri din lume.

După toate aceste calcule, locul întâi i-a revenit localului Bar Leone din Hong Kong. Cofondat de Lorenzo Antinori, care deține și Montana — clasat pe locul al treilea —, cocktail-barul se concentrează pe rețete clasice, având un interior inspirat din cultura pop italiană. Bar Leone a mai ocupat anterior primul loc în clasamentul 50 Best de două ori, inclusiv în 2026.

Unde se află cele mai bune baruri din Europa

Distincția pentru cel mai bun bar din Europa a mers către HIMKOK, un bar-distilerie din Oslo, care s-a clasat pe locul al doilea la nivel general. Folosind propriile lor sortimente de aquavit, gin și vodcă, băuturile din meniu au fost „inspirate de natura, ingredientele, cultura și tradițiile Norvegiei”. Următorul pe listă este Line din Grecia, care s-a clasat pe locul al cincilea la nivel general, după ce a fost desemnat cel mai bun bar din Europa de către 50 Best în luna iulie. Situat în Atena, Line este cunoscut pentru vinurile sale din fructe, produse și îmbuteliate chiar la fața locului, folosind ingrediente de la producători locali. Un alt local european care a intrat în top 10 este Panda & Sons din Edinburgh, situat pe locul al șaptelea. Ascuns în spatele fațadei unei frizerii, barul de tip speakeasy este cel mai bine cunoscut pentru utilizarea tehnicilor de congelare. Top 10 este completat de Moebius din Milano (locul 9) și Paradiso din Barcelona (locul 10). Mixologii de la primul au la dispoziție peste 300 de băuturi spirtoase, pe care le folosesc pentru a crea băuturi neobișnuite, precum martini cu pesto, în timp ce al doilea este un speakeasy (de data aceasta ascuns în spatele ușii unui frigider dintr-un bar cu pastramă) cu un meniu tematic care se schimbă anual.

Top 25 cele mai bune baruri din lume

  1. Bar Leone, Hong Kong

  2. HIMKOK, Oslo, Norvegia

  3. Montana, Hong Kong

  4. Alquímico, Cartagena, Columbia

  5. Line, Atena, Grecia

  6. Handshake Speakeasy, Ciudad de México, Mexic

  7. Panda & Sons, Edinburgh, Marea Britanie

  8. Hope & Sesame, Guangzhou, China

  9. Moebius, Milano, Italia

  10. Paradiso, Barcelona, Spania

  11. The Connaught Bar, Londra, Marea Britanie

  12. SIPS, Barcelona, Spania

  13. Locale Firenze, Florența, Italia

  14. Angelita, Madrid, Spania

  15. De Vie, Paris, Franța

  16. Jigger & Pony, Singapore

  17. Bar Us, Bangkok, Thailanda

  18. Danico, Paris, Franța

  19. Lyaness, Londra, Marea Britanie

  20. Tres Monos, Buenos Aires, Argentina

  21. The Cambridge Public House, Paris, Franța

  22. Bar Mauro, Ciudad de México, Mexic

  23. Exímia, São Paulo, Brazilia

  24. ARGO, Hong Kong

  25. Lady Bee, Lima, Peru

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Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

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