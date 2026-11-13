De la o distilerie-bar din Oslo până la un speakeasy ascuns în spatele unei pastramerii din Barcelona, industria mondială a cocktailurilor își desemnează reperele acestui an.

Fiecare client caută altceva atunci când iese în oraș — de la un mixolog comunicativ, o lumină difuză și un meniu care îmbină rețetele clasice cu experimentele, până la atmosfera generală a locului. Pentru a depăși preferințele subiective, platforma Top 500 Bars a centralizat opiniile a mii de consumatori, jurnaliști de profil, experți în mixologie și influenceri, alături de recenziile publice de pe rețelele sociale și motoarele de căutare, notează Euronews. Rezultatul este un clasament internațional construit pe principiul „înțelepciunii mulțimii”, care reunește cele mai apreciate 500 de baruri din lume.

După toate aceste calcule, locul întâi i-a revenit localului Bar Leone din Hong Kong. Cofondat de Lorenzo Antinori, care deține și Montana — clasat pe locul al treilea —, cocktail-barul se concentrează pe rețete clasice, având un interior inspirat din cultura pop italiană. Bar Leone a mai ocupat anterior primul loc în clasamentul 50 Best de două ori, inclusiv în 2026.

Unde se află cele mai bune baruri din Europa

Distincția pentru cel mai bun bar din Europa a mers către HIMKOK, un bar-distilerie din Oslo, care s-a clasat pe locul al doilea la nivel general. Folosind propriile lor sortimente de aquavit, gin și vodcă, băuturile din meniu au fost „inspirate de natura, ingredientele, cultura și tradițiile Norvegiei”. Următorul pe listă este Line din Grecia, care s-a clasat pe locul al cincilea la nivel general, după ce a fost desemnat cel mai bun bar din Europa de către 50 Best în luna iulie. Situat în Atena, Line este cunoscut pentru vinurile sale din fructe, produse și îmbuteliate chiar la fața locului, folosind ingrediente de la producători locali. Un alt local european care a intrat în top 10 este Panda & Sons din Edinburgh, situat pe locul al șaptelea. Ascuns în spatele fațadei unei frizerii, barul de tip speakeasy este cel mai bine cunoscut pentru utilizarea tehnicilor de congelare. Top 10 este completat de Moebius din Milano (locul 9) și Paradiso din Barcelona (locul 10). Mixologii de la primul au la dispoziție peste 300 de băuturi spirtoase, pe care le folosesc pentru a crea băuturi neobișnuite, precum martini cu pesto, în timp ce al doilea este un speakeasy (de data aceasta ascuns în spatele ușii unui frigider dintr-un bar cu pastramă) cu un meniu tematic care se schimbă anual.

Top 25 cele mai bune baruri din lume

Bar Leone, Hong Kong HIMKOK, Oslo, Norvegia Montana, Hong Kong Alquímico, Cartagena, Columbia Line, Atena, Grecia Handshake Speakeasy, Ciudad de México, Mexic Panda & Sons, Edinburgh, Marea Britanie Hope & Sesame, Guangzhou, China Moebius, Milano, Italia Paradiso, Barcelona, Spania The Connaught Bar, Londra, Marea Britanie SIPS, Barcelona, Spania Locale Firenze, Florența, Italia Angelita, Madrid, Spania De Vie, Paris, Franța Jigger & Pony, Singapore Bar Us, Bangkok, Thailanda Danico, Paris, Franța Lyaness, Londra, Marea Britanie Tres Monos, Buenos Aires, Argentina The Cambridge Public House, Paris, Franța Bar Mauro, Ciudad de México, Mexic Exímia, São Paulo, Brazilia ARGO, Hong Kong Lady Bee, Lima, Peru

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