Numărul stupilor de albine din fermele Uniunii Europene a ajuns la un nivel record în 2023, potrivit datelor publicate de Eurostat și citate de Agerpres. În total, în statele membre erau înregistrați 9,4 milioane de stupi, cu 16% mai mult față de anul 2020, când existau 8,1 milioane.

România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană la numărul de stupi de albine, cu 1,7 milioane de stupi înregistrați anul trecut, fiind depășită doar de Italia, care a raportat aproape 1,9 milioane de stupi.

România își consolidează poziția printre liderii europeni în apicultură

Datele Eurostat arată că efectivele de stupi din România au crescut de la 1,470 milioane în 2020 la 1,714 milioane în 2023, ceea ce menține țara printre cei mai importanți producători apicoli din Uniunea Europeană.

După Italia și România, pe următoarele locuri în clasamentul european s-au situat Grecia, cu 1,2 milioane de stupi, și Bulgaria, cu aproximativ un milion.

La nivel european, numărul stupilor a crescut în 12 state membre comparativ cu 2020. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Italia, unde au apărut peste 822.000 de stupi noi, echivalentul unui avans de 79%.

În schimb, 10 state membre au raportat scăderi. Cele mai importante diminuări au fost consemnate în Ungaria, care a pierdut peste 152.000 de stupi, și în Spania, unde efectivele au scăzut cu aproximativ 131.000.

Ziua mondială a albinelor este marcată anual pe 20 mai și are rolul de a atrage atenția asupra importanței polenizatorilor pentru agricultură și biodiversitate. Data a fost aleasă în memoria lui Anton Janša, considerat unul dintre pionierii apiculturii moderne.