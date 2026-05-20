20 mai 2026, Articole / Reportaje
ANSVSA intensifică controalele pe piața suplimentelor alimentare / Inspectorii avertizează asupra „tratamentelor-minune” vândute online
Foto Unsplash
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță că intensifică verificările pe piața suplimentelor alimentare și atrage atenția consumatorilor asupra riscurilor la care se expun în cazul achiziționării unor produse care nu respectă normele legale în vigoare, transmite MEDIAFAX.

Suplimentele alimentare, încadrate în categoria produselor alimentare

Potrivit ANSVSA, suplimentele alimentare – vitamine, minerale, aminoacizi, enzime, produse pe bază de plante sau produse ale stupului – reprezintă surse concentrate de nutrienți ori alte substanțe cu efect nutritiv sau fiziologic.

Acestea se comercializează exclusiv în formă preambalată, precum:

  • tablete;
  • capsule;
  • lichide;
  • ceaiuri;
  • alte produse dozate.

Autoritatea reamintește că suplimentele alimentare sunt încadrate în categoria produselor alimentare și intră sub incidența legislației generale privind siguranța alimentelor.

Controale intensificate după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute

Reprezentanții ANSVSA subliniază că importanța acestor controale este evidențiată și de acțiunile recente desfășurate în teren.

Instituția amintește că, în luna mai 2026, DIICOT, într-o acțiune comună la care a participat și ANSVSA pentru verificarea siguranței alimentare, a destructurat o rețea internațională de criminalitate organizată.

Potrivit autorităților, rețeaua era specializată în producția, promovarea și vânzarea online a peste 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute, promovate în mod înșelător drept „tratamente-minune” pentru boli grave.

„Piața suplimentelor nu poate fi un spațiu al experimentelor comerciale. Când regulile de producție și avizare sunt încălcate, suplimentele alimentare nu mai sunt produse de suport, ci devin un pericol direct și iminent pentru sănătatea publică”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Ce riscuri urmăresc inspectorii ANSVSA

Potrivit instituției, principalele riscuri monitorizate în cadrul controalelor sunt:

  • utilizarea ingredientelor neautorizate;
  • contaminarea biologică, chimică sau fizică;
  • etichetarea înșelătoare;
  • lipsa trasabilității produselor.

ANSVSA precizează că sunt verificate inclusiv normele de igienă, condițiile de transport și depozitare, precum și documentele care permit identificarea și retragerea rapidă a loturilor cu probleme.

Comercializarea este permisă doar după notificare și avizare

Inspectorii ANSVSA precizează că punerea pe piață a suplimentelor alimentare este permisă numai după notificare și obținerea avizului legal.

De asemenea, este interzisă comercializarea produselor predozate fără ambalaj.

Instituția anunță că va continua controalele și colaborarea interinstituțională pentru eliminarea produselor neconforme de pe piață și pentru protejarea sănătății publice.

