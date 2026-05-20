Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care prevede scutirea de la plata accizelor pentru băuturile alcoolice tradiționale produse pentru consum propriu, în limita a 200 de litri anual pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul agricol. Proiectul transpune o directivă europeană și modifică mai multe prevederi din Codul fiscal.

Potrivit amendamentului adoptat, scutirea se aplică băuturilor alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării. Cantitățile respective nu vor fi incluse în limitele stabilite pentru micii producători independenți de băuturi fermentate. Normele de aplicare urmează să stabilească documentele necesare pentru evidența și justificarea cantităților produse.

Plafonul pentru scutirea de TVA crește la 395.000 de lei

Proiectul de lege mai prevede majorarea plafonului național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici, de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, începând cu 1 septembrie 2025. Măsura este parte a transpunerii Directivei europene 2020/285 privind regimul special pentru întreprinderile mici.

Conform raportului comisiilor de specialitate, firmele cu o cifră de afaceri sub noul plafon vor putea beneficia de regimul special de TVA și în alte state membre ale Uniunii Europene, dacă respectă plafonul european de 100.000 de euro.

Schimb de replici în Parlament: „200 de litri e foarte, foarte mult”

Dezbaterile din plen au fost tensionate. Deputatul PNL Adrian Cozma a declarat că proiectul este „plagiat” și greu de aplicat, însă a precizat că îl votează pentru a sprijini produsele tradiționale și gospodăriile din mediul rural.

Deputatul PSD Mircea Vasile Govor, autorul amendamentelor, a susținut că votul reprezintă „respectul pe care îl meritau de mult timp” gospodăriile care au păstrat tradițiile românești. El a descris pălinca drept „o istorie care se bea cu respect”.

Din partea UDMR, deputatul Vass Levente a avertizat că limita de 200 de litri este prea mare și poate încuraja consumul excesiv de alcool. „200 de litri e foarte, foarte mult!”, a spus acesta în plen.

USR avertizează asupra riscului de infringement

Deputatul USR Andrei George Plujar a afirmat că România riscă o procedură de infringement din cauza modificărilor introduse prin amendamente, care majorează limita alcoolului produs în gospodării de la 50 la 200 de litri. El a acuzat o abordare populistă și a susținut că, în practică, aceste cantități nu au fost controlate nici până acum.

În replică, liderul AUR George Simion a declarat că modificările corectează „traducerea greșită a unei directive europene” și că măsura vine în sprijinul micilor producători.

Senatul adoptase anterior proiectul privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2025 pentru modificarea Codului fiscal, iar Camera Deputaților a fost for decizional.