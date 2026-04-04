Noi cerințe privind ambalajele de pe piața Uniunii Europene vor intra în vigoare începând cu 12 august 2026, urmând să fie implementate treptat până în 2040. Măsurile fac parte din Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) și se vor aplica tuturor ambalajelor alimentare, inclusiv celor provenite de la exportatori din afara UE, notează FreshPlaza.

Scopul regulamentului este reducerea cantității de deșeuri generate de ambalaje, încurajarea reutilizării și asigurarea faptului că toate ambalajele introduse pe piața europeană sunt reciclabile într-un mod eficient din punct de vedere economic. În același timp, noile reguli vizează creșterea ratelor de reciclare și reutilizare a materialelor, în special a plasticului.

Toate ambalajele trebuie să devină reciclabile până în 2030

În noul cadru legislativ, vor fi introduse standarde mai stricte privind sustenabilitatea, etichetarea și conformitatea ambalajelor. Toate ambalajele vor trebui să fie reciclabile până în 2030. În cazul ambalajelor din plastic, acestea vor trebui să conțină un procent minim de material reciclat, să fie reduse ca greutate și volum și să aibă un nivel mai scăzut de contaminanți. De asemenea, producătorii de plastic reciclat din afara Uniunii Europene vor trebui să respecte standarde echivalente cu cele aplicate în UE, inclusiv în ceea ce privește colectarea și emisiile de mediu.

- articolul continuă mai jos -

Ce ambalaje vor fi interzise sau restricționate

Regulamentul introduce și limite pentru substanțele considerate problematice în ambalaje, inclusiv compușii per- și polifluoroalchilici (PFAS). Anumite materiale vor fi restricționate sau interzise. Printre acestea se numără ambalajele din plastic de unică folosință pentru anumite cantități mici de fructe și legume proaspete (sub 1,5 kg). Etichetele adezive aplicate pe fructe și legume, precum și pliculețele de ceai și cafea de unică folosință, vor trebui să respecte cerințe de compostabilitate industrială.

Declarația de conformitate devine obligatorie din 2026

Începând cu 12 august 2026, toate ambalajele comercializate în Uniunea Europeană vor trebui să fie însoțite de o Declarație de Conformitate (DoC). Aceasta este o declarație pe proprie răspundere, cu valoare juridică, prin care producătorul sau furnizorul de ambalaje confirmă că produsele respectă cerințele Regulamentului (UE) privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR).

Exportatorii către UE vor trebui să se asigure că documentația care demonstrează conformitatea este transmisă pe întreg lanțul de aprovizionare. Aceasta include Declarația de Conformitate și documentația tehnică aferentă, care trebuie pregătite în urma unei proceduri de evaluare a conformității realizate de producători și furnizori de ambalaje, pe baza modelelor prevăzute în anexele VII și VIII ale regulamentului.

Regulamentul (UE) 2025/40 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) a fost publicat în Official Journal of the European Union, unde pot fi consultate toate prevederile în forma oficială.