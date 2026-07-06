Acționarii producătorului de stat Romgaz au aprobat luni, cu o majoritate covârșitoare de 90,18% din voturi, preluarea activității productive a combinatului Azomureș din Târgu Mureș. Mișcarea reprezintă un pas strategic pentru economia națională, transformând gazul extras din România — inclusiv cel viitor din Marea Neagră — în produse cu valoare adăugată ridicată pentru sectorul agricol, scrie Mediafax.

Detaliile financiare și structura acordului

Romgaz nu cumpără acțiunile combinatului, ci preia direct facilitățile prin formula juridică „Transfer of Going Concern”. Acest lucru înseamnă că producătorul de stat intră în posesia tuturor activelor necesare producției: instalații, echipamente, stocuri, contracte și personal.

Finanțarea tranzacției se va face exclusiv din resursele proprii ale Romgaz, costurile fiind împărțite astfel:

46,46 milioane euro: Prețul fix pentru activele fizice și instalații.

Până la 10 milioane euro: Valoarea estimată pentru stocurile de materii prime și consumabile.

Până la 13 milioane euro: Buget alocat pentru menținerea activității și plata salariilor până la finalizarea birocratică a transferului.

Pentru ca acordul să fie complet finalizat, tranzacția trebuie să primească undă verde de la Consiliul Concurenței și de la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD).

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Securitate pentru fermieri

Azomureș este cel mai mare consumator industrial de gaze naturale din țară. La capacitate optimă, gigantul chimic are nevoie de circa 1,2 miliarde de metri cubi de gaz pe an pentru a genera o producție de până la 1,8 milioane de tone de îngrășăminte.

Cum gazul reprezintă 70% din costul final al îngrășămintelor, prețurile volatile din ultimii ani au forțat oprirea repetată a combinatului. Preluarea de către Romgaz schimbă radical ecuația:

Piață sigură pentru Neptun Deep: Proiectul din Marea Neagră (dezvoltat de Romgaz și OMV Petrom) va începe extracția în 2027, urmând să livreze 8 miliarde de metri cubi anual. Azomureș va deveni un client industrial uriaș și stabil.

Independență față de importuri: Combinatul poate acoperi aproximativ 90% din necesarul de îngrășăminte al fermierilor români.

Social: Se securizează aproximativ 2.000 de locuri de muncă pe platforma industrială.

Repornirea nu va fi nici ușoară, nici ieftină

Deși acordul este semnat, drumul până la primele camioane cu îngrășăminte ieșită pe poarta fabricii vine cu riscuri comerciale și tehnice importante, asumate de Romgaz:

1. Fabrica va fi repornită în 2027

Instalațiile nu vor fi repornite imediat. Romgaz este obligată să prioritizeze consumul populației și sistemele de termoficare pentru iernile următoare, astfel că volumele proprii de gaz necesare combinatului vor fi disponibile abia din primăvara anului 2027. Până atunci, instalațiile rămân în conservare, generând doar costuri, nu și venituri.

2. Riscul pierderii specialiștilor

Platforma chimică a fost construită în cea mai mare parte între 1968 și 1981. Repornirea și operarea unor utilaje de o asemenea complexitate tehnică depind de ingineri și muncitori cu experiență, existând riscul ca aceștia să migreze spre alte sectoare pe perioada conservării.

3. Nota de plată a modernizării

Prețul de achiziție este doar o fracție din investiția totală. Romgaz estimează că va trebui să bage în combinat încă 478 de milioane de euro până în anul 2031 pentru a moderniza tehnologia, a reduce emisiile de carbon și a respecta normele stricte de mediu impuse de Uniunea Europeană.

În plus, compania avertizează în documentele interne că, în funcție de evoluția pieței internaționale, pot exista momente în care vânzarea directă a gazelor naturale să fie mai profitabilă decât transformarea lor în îngrășăminte chimice.