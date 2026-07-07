Ziua mondială a ciocolatei este sărbătorită anual pe 7 iulie și reprezintă un prilej de celebrare a unuia dintre cele mai apreciate alimente din lume. Sărbătoarea a fost marcată pentru prima dată în 2009, iar data de 7 iulie este asociată cu momentul în care ciocolata ar fi fost adusă pentru prima dată în Europa, în anul 1550, deși există dezbateri privind data exactă, potrivit Agerpres.

Ciocolata provine din arborele de cacao, al cărui nume științific este Theobroma cacao, care în limba greacă înseamnă „hrana zeilor”. Arborele este originar din regiunile tropicale ale Americii.

De la băutura mayașilor la desertul iubit în întreaga lume

Cuvântul „ciocolată” derivă din termenul aztec „xocoatl”, care înseamnă „apă amară”. Mayașii și aztecii au fost printre primii care au cultivat arbori de cacao și au consumat ciocolata sub formă de băutură amară. Ei îi atribuiau proprietăți divine și o foloseau în ceremoniile religioase. Totodată, boabele de cacao serveau drept monedă de schimb în civilizațiile mesoamericane, fiind un simbol al bogăției și al puterii.

Prima fabrică de ciocolată a fost înființată în Statele Unite, în 1765, deschizând drumul producției de masă și răspândirii ciocolatei la scară largă. Batoanele de ciocolată au apărut în secolul al XIX-lea.

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Cum se obține ciocolata și de unde provine cea mai mare parte a producției mondiale

Pentru obținerea a 450 de grame de ciocolată sunt necesare aproximativ 400 de boabe de cacao, care trec printr-un proces complex de recoltare, fermentare, uscare, prăjire și măcinare.

Se estimează că în Africa de Vest există aproximativ 1,5 milioane de ferme de cacao, regiune din care provine circa 70% din producția mondială. Unii arbori de cacao au peste 200 de ani, însă majoritatea produc boabe care pot fi comercializate doar în primii 25 de ani de viață. Côte d’Ivoire (Coasta de Fildeș) este cel mai mare producător de cacao din lume, asigurând aproximativ 40% din producția globală. Majoritatea fermelor de cacao nu sunt deținute de companiile producătoare de ciocolată.

Curiozități despre ciocolată și cine consumă cel mai mult

Elveția este renumită atât pentru producția de ciocolată, cât și pentru consumul pe cap de locuitor. Producătorii elvețieni sunt recunoscuți pentru măiestria și atenția la detalii, iar Toblerone și Lindt se numără printre cele mai cunoscute mărci.

Ciocolata se topește la o temperatură puțin mai mică decât cea a corpului uman, motiv pentru care are o textură atât de fină în gură. Ea conține cafeină, însă în cantități considerabil mai mici decât cafeaua. În schimb, poate fi toxică pentru câini și pisici din cauza teobrominei.

Cel mai mare muzeu al ciocolatei din lume, Choco-Story din Belgia, atrage anual pasionați din întreaga lume, oferind vizitatorilor o incursiune în istoria, procesul de producție și degustarea ciocolatei.

În ceea ce privește consumul de ciocolată în 2026, Germania ocupă primul loc, cu un consum anual estimat la 8,1 kilograme pe cap de locuitor, urmată de Elveția, cu 7 kilograme. Marea Britanie se situează pe locul al treilea, cu 6,9 kilograme pe cap de locuitor. La polul opus se află India și China, unde consumul anual este estimat la doar 0,3, respectiv 0,1 kilograme pe cap de locuitor.