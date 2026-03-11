Încălzirea la microunde a mâncării gata preparate, un gest banal pentru mulți dintre noi, ascunde riscuri despre care se vorbește tot mai des. Radiologul și profesorul spaniol Nicolás Olea avertizează că ambalajele din plastic, inclusiv cele etichetate drept „potrivite pentru microunde”, pot elibera microplastice și nanoplastice atunci când sunt încălzite. Iar aceste particule pot ajunge direct în alimente. Declarațiile au fost făcute într-un material publicat de COPE, pe fondul unui raport recent Greenpeace. Olea, profesor de Radiologie și Medicină Fizică la Universitatea din Granada și unul dintre experții spanioli cunoscuți în domeniu, spune că efectele acestei expuneri sunt deja investigate și că inflamația intestinală ar putea fi una dintre consecințele posibile ale „invaziei” de microplastice în tubul digestiv.

Tema capătă greutate și din cauza consumului tot mai mare de alimente semipreparate sau gata preparate. Asociația Spaniolă a Producătorilor de Mâncăruri Preparare pune la dispoziție date potrivit cărora fiecare spaniol a consumat, în medie, 18 kilograme de astfel de produse în 2023. În același timp, secțiunea de mâncare pregătită din supermarketuri a crescut cu 11%, iar consumul este deosebit de ridicat în rândul generației Z, unde jumătate dintre tineri recurg la astfel de produse de cel puțin două ori pe săptămână.

- articolul continuă mai jos -

„Potrivit pentru microunde”, falsă siguranță

Una dintre cele mai puternice idei din intervenția expertului este că eticheta „potrivit pentru microunde” poate induce o falsă senzație de siguranță. Olea explică faptul că, până acum, plasticul era judecat mai ales în funcție de substanțele chimice pe care le poate elibera. Însă, în ceea ce privește desprinderea de fragmente solide, susține el, „toate sunt rele”. Căldura înmoaie materialul și favorizează contaminarea alimentelor cu microplastice și nanoplastice, iar acest tip de risc nu este încă reflectat suficient în actuala reglementare.

Analizele au găsit deja astfel de particule în creier, plămâni, ficat, lapte matern, placentă și spermă. În acest context, Olea cere profesioniștilor din sănătate să ia în calcul expunerea la microplastice ca posibilă explicație pentru unele afecțiuni, inclusiv pentru inflamația intestinală sau anumite probleme respiratorii.

Expertul merge mai departe și cere o reacție publică mai fermă. El spune că este nevoie de alarmă socială pentru a forța autoritățile să acționeze mai repede. Ca exemplu, amintește cazul bisfenolului din conserve, semnalat încă din 1995, dar reglementat abia trei decenii mai târziu. Din punctul său de vedere, consumatorii trebuie să știe ce riscuri există și să exercite presiune pentru schimbare.

Textilele, altă sursă de microplastice

Pe lângă ambalajele alimentare, Olea atrage atenția și asupra unei alte surse majore de microplastice: textilele. El afirmă că microplasticele provin în mare măsură din fibrele sintetice eliminate la spălare și din mediul casnic. Din acest motiv, el descrie hainele drept o formă de „ambalaj uman”. Cu alte cuvinte, expunerea nu vine doar din farfurie sau din caserole, ci și din aerul din locuință și din praful domestic.

Ca măsuri de protecție, specialistul propune trei gesturi simple. Primul este eliminarea plasticului din bucătărie, în special evitarea încălzirii recipientelor din plastic la microunde. În locul acestora, el recomandă revenirea la sticlă, ceramică și metal. Al doilea este preferința pentru apa de la robinet în locul celei îmbuteliate. Al treilea ține de întreținerea locuinței: aspirarea și aerisirea frecventă, pentru a reduce fibrele textile și contaminanții pe care acestea îi pot transporta.

Deși legătura exactă dintre microplastice și anumite boli este încă studiată, semnalele de alarmă se înmulțesc, iar încălzirea alimentelor în ambalaje din plastic începe să fie privită tot mai critic. În acest tablou, sfatul lui Nicolás Olea este simplu: cu cât mai puțin plastic încălzit în jurul hranei, cu atât mai bine.