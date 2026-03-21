21 mart. 2026, Articole / Reportaje
Fără polistiren expandat la livrări, legea propusă în Connecticut care amenință restaurantele care fac furnizează mâncare la domiciliu
Foto: NYPost

O propunere analizată de legislatorii din statul american Connecticut ar putea schimba modul în care mâncarea la pachet este ambalată și livrată, iar criticii spun că aceasta ar putea afecta calitatea, costurile și chiar supraviețuirea unor restaurante. Un proprietar avertizează că ar putea „da faliment” din această cauză, titrează New York Post.

Un proiect de lege ar interzice restaurantelor și altor afaceri din domeniul alimentar să folosească polistiren expandat, cunoscut drept Styrofoam, pentru livrări. De asemenea, ar limita distribuirea automată a tacâmurilor, șervețelelor și paielor.

Proprietarii de restaurante spun că ambalajul influențează direct calitatea mâncării la livrare, deoarece aburul, pierderea de temperatură și mișcarea în timpul transportului pot afecta textura și aspectul preparatelor.

Pedro Garcia, proprietarul Mo’s Midtown Restaurant din Hartford, a declarat că livrările reprezintă între 30% și 50% din afacerea sa, iar alegerea ambalajului este esențială. El susține că polistirenul expandat este mai practic și ajută la menținerea prospețimii preparatelor.

- articolul continuă mai jos -

Proiectul de lege mai prevede ca tacâmurile și șervețelele să fie oferite doar la cererea clientului. Potrivit lui Garcia, clienții ar putea uita să le solicite și ar putea da vina pe restaurant pentru lipsa acestora.

Industria avertizează că noile reguli ar putea crește costurile și ar complica operațiunile zilnice, într-un context deja dificil, marcat de scumpiri și lipsă de personal.

Reprezentanții din domeniu spun că alternativele, precum ambalajele din hârtie, nu oferă aceeași izolație ca polistirenul și nu sunt potrivite pentru toate tipurile de preparate.

Susținătorii proiectului afirmă însă că măsura este necesară pentru reducerea deșeurilor. Polistirenul nu este reciclabil, crește costurile de eliminare și reprezintă o sursă majoră de poluare.

Dacă va fi adoptată, legea ar urma să intre în vigoare în 2028. Inițiativa este încă în analiză și nu a fost supusă votului final. Connecticut s-ar alătura astfel altor state americane, precum California, New York, New Jersey și Washington, care au adoptat restricții similare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
21 mart.
Versiunile generice, mai iefine, ale medicamentelor pentru slăbit Ozempic și Wegovy vor intra pe piața mai multor țări
Versiunile generice, mai iefine, ale medicamentelor pentru slăbit Ozempic și Wegovy vor intra pe piața mai multor țări
Articole / Reportaje
21 mart.
Trucul coreean pentru cartofii dulci, care a devenit viral / Metoda a cucerit internetul și promite un interior cremos și aproape „custardy”, dar testele arată altceva
Trucul coreean pentru cartofii dulci, care a devenit viral / Metoda a cucerit internetul și promite un interior cremos și aproape „custardy”, dar testele arată altceva
Articole / Reportaje
21 mart.
Corpul produce această substanță atunci când bem cafea/ Paraxantina începe să fie vândută ca băutură energizantă separată/ Ni se promite „energie curată”
Corpul produce această substanță atunci când bem cafea/ Paraxantina începe să fie vândută ca băutură energizantă separată/ Ni se promite „energie curată”
Articole / Reportaje
20 mart.
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
Articole / Reportaje
20 mart.
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”

Cele mai noi articole

Ce este dieta MIND/ Planul alimentar care ajută la protejarea creierului odată cu înaintarea în vârstă
Ce este dieta MIND/ Planul alimentar care ajută la protejarea creierului odată cu înaintarea în vârstă
ABC în bucătărie | Cum să faci cel mai simplu un ou poșat/ Tehnica prin care îți va ieși de fiecare dată perfect
ABC în bucătărie | Cum să faci cel mai simplu un ou poșat/ Tehnica prin care îți va ieși de fiecare dată perfect
Plăcintă rapidă cu leurdă și brânză, rețeta sărată care aduce gustul primăverii în farfurie / Este perfectă pentru mesele de primăvară
Plăcintă rapidă cu leurdă și brânză, rețeta sărată care aduce gustul primăverii în farfurie / Este perfectă pentru mesele de primăvară
Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post și cu rețete românești și internaționale/ Săptămâna 23-29 martie
Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi, cu preparate de dulce și de post și cu rețete românești și internaționale/ Săptămâna 23-29 martie
Rețetă tradițională de ciorbă de urzici cu zdrențe de ou și smântână sau iaurt/ E sezonul urzicilor și e păcat să nu profităm de ele/ Ai grijă cum le pregătești să nu pierzi vitaminele
Rețetă tradițională de ciorbă de urzici cu zdrențe de ou și smântână sau iaurt/ E sezonul urzicilor și e păcat să nu profităm de ele/ Ai grijă cum le pregătești să nu pierzi vitaminele