O propunere analizată de legislatorii din statul american Connecticut ar putea schimba modul în care mâncarea la pachet este ambalată și livrată, iar criticii spun că aceasta ar putea afecta calitatea, costurile și chiar supraviețuirea unor restaurante. Un proprietar avertizează că ar putea „da faliment” din această cauză, titrează New York Post.

Un proiect de lege ar interzice restaurantelor și altor afaceri din domeniul alimentar să folosească polistiren expandat, cunoscut drept Styrofoam, pentru livrări. De asemenea, ar limita distribuirea automată a tacâmurilor, șervețelelor și paielor.

Proprietarii de restaurante spun că ambalajul influențează direct calitatea mâncării la livrare, deoarece aburul, pierderea de temperatură și mișcarea în timpul transportului pot afecta textura și aspectul preparatelor.

Pedro Garcia, proprietarul Mo’s Midtown Restaurant din Hartford, a declarat că livrările reprezintă între 30% și 50% din afacerea sa, iar alegerea ambalajului este esențială. El susține că polistirenul expandat este mai practic și ajută la menținerea prospețimii preparatelor.

Proiectul de lege mai prevede ca tacâmurile și șervețelele să fie oferite doar la cererea clientului. Potrivit lui Garcia, clienții ar putea uita să le solicite și ar putea da vina pe restaurant pentru lipsa acestora.

Industria avertizează că noile reguli ar putea crește costurile și ar complica operațiunile zilnice, într-un context deja dificil, marcat de scumpiri și lipsă de personal.

Reprezentanții din domeniu spun că alternativele, precum ambalajele din hârtie, nu oferă aceeași izolație ca polistirenul și nu sunt potrivite pentru toate tipurile de preparate.

Susținătorii proiectului afirmă însă că măsura este necesară pentru reducerea deșeurilor. Polistirenul nu este reciclabil, crește costurile de eliminare și reprezintă o sursă majoră de poluare.

Dacă va fi adoptată, legea ar urma să intre în vigoare în 2028. Inițiativa este încă în analiză și nu a fost supusă votului final. Connecticut s-ar alătura astfel altor state americane, precum California, New York, New Jersey și Washington, care au adoptat restricții similare.