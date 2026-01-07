Miniștrii Agriculturii din toate cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene se reunesc miercuri, la Bruxelles, într-o întâlnire considerată crucială pentru deblocarea acordului de liber schimb dintre UE și blocul sud-american Mercosur. Discuțiile urmăresc să convingă Italia și alte state încă indecise să susțină semnarea documentului, înaintea unui posibil vot final programat pentru vineri.

Reuniunea are loc la o zi după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus statelor membre acces anticipat la o parte din fondurile agricole prevăzute în bugetul UE pentru perioada 2028–2034, cu scopul de a sprijini fermierii europeni în contextul negocierilor legate de Mercosur.

„Pentru a asigura că resurse suplimentare sunt disponibile începând cu 2028 pentru a răspunde nevoilor fermierilor și comunităților rurale, propun ca statele membre să aibă acces, la momentul depunerii planului lor inițial, la până la două treimi din suma disponibilă în mod normal la revizuirea intermediară”, a transmis Ursula von der Leyen într-o scrisoare adresată statelor membre și Parlamentului European, potrivit Reuters.

„Aceasta reprezintă aproximativ 45 de miliarde de euro care pot fi mobilizate imediat pentru a sprijini fermierii”, a adăugat ea.

Italia și Franța au amânat luna trecută susținerea acordului

Italia și Franța au amânat luna trecută susținerea acordului, invocând îngrijorări privind un posibil aflux de produse agricole ieftine din Mercosur, precum carnea de vită și zahărul, care ar putea afecta fermierii europeni. Potrivit unor surse italiene citate de Reuters, Italia nu respinge acordul, dar cere garanții clare că produsele importate vor respecta standardele UE privind sănătatea și mediul.

Executivul european, sprijinit de state favorabile acordului, precum Germania și Spania, încearcă să obțină sprijinul a cel puțin 15 state membre, reprezentând 65% din populația UE, prag necesar pentru autorizarea semnării acordului. Susținătorii documentului, negociat de peste 25 de ani, susțin că acesta este esențial pentru stimularea exporturilor afectate de taxele vamale americane și pentru reducerea dependenței economice de China, inclusiv prin accesul la minerale critice.

La discuțiile de astăzi vor participa, potrivit unor surse europene, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, și comisarul pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, care vor aduce „clarificări” privind fondurile pentru fermieri și condițiile aferente viitoarei Politici Agricole Comune. Pe agenda negocierilor se află și chestiuni sensibile precum limitele pesticidelor în produsele importate și principiul reciprocității standardelor de producție, solicitat ferm de Franța.

Fermierii francezi au ieșit în stradă

Parisul se confruntă de mai multe săptămâni cu presiunea puternică a fermierilor, nemulțumiți atât de acordul Mercosur, cât și de modul de gestionare a unor probleme sanitare în sectorul zootehnic. Premierul francez Sébastien Lecornu a cerut Uniunii să întărească controalele la frontiere pentru produsele care nu respectă normele sanitare și fitosanitare europene, iar guvernul de la Paris a anunțat intenția de a suspenda importurile din America Latină care conțin reziduuri de pesticide interzise în UE — o măsură ce necesită însă aprobarea europeană.

În acest context tensionat, Comisia Europeană a propus și o măsură de salvgardare pentru monitorizarea pieței europene și prevenirea perturbărilor, legislație ce ar urma să fie aprobată vineri, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE.

Potrivit surselor europene, dacă negocierile de astăzi vor avea succes, reuniunea miniștrilor Agriculturii ar putea deschide calea către aprobarea politică a acordului UE–Mercosur, care necesită o majoritate calificată a statelor membre pentru a fi pus în aplicare. Un vot decisiv este așteptat vineri, iar, în condițiile opoziției Poloniei și Ungariei și a poziției critice a Franței, Italia are un rol-cheie în deznodământul negocierilor.

Acordul ar urma să fie, potrivit declarațiilor mai multor oficiali europeni, foarte probabil semnat pe 12 ianuarie, însă rezultatul depinde de reacțiile și garanțiile oferite astăzi statelor sceptice. Între timp, fermierii europeni continuă să-și exprime îngrijorările, după protestele masive din ultimele luni la Bruxelles și în capitalele europene.